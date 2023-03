Įsimintinas vakaras: PSG pergalę prieš „Nantes“ vainikavo Mbappe istorinis pasiekimas

Lionelis Messi 12-ąją minutę tiksliai nukreipė kamuolį į vartų tinklą ir išvedė PSG ekipą šiame susitikime į priekį 1:0.

Jaouenas Hadjamas 17-ąją minutę pasiuntė kamuolį į savus vartus ir tokiu būdu padvigubėjo PSG pranašumas 2:0.

Ludovičius Blasas 31-ąją minutę nuostabiu smūgiu nuginklavo vartininką ir sušvelnino šių rungtynių rezultatą 1:2.

Ignatiusas Ganago 38-ąją minutę puikiu smūgiu galva nukreipė kamuolį į vartus ir atstatė dvikovoje pusiausvyrą 2:2.

Danilo 60-ąją minutę smūgiu galva nuginklavo vartininką ir vėl persvėrė rezultatą PSG ekipos naudai 3:2.

L. Messi 68-ąją minutę baudos smūgio metu pasiuntė kamuolį vartų link, tačiau Albanas Lafontas atrėmė smūgį.

Kylianas Mbappe rungtynių pabaigoje taip pat pridėjo savo įvartį, o PSG komanda iškovojo pergalę rezultatu 4:2.

24-erių metų K.Mbappe tai buvo 201-asis įvartis rungtyniaujant PSG komandoje ir pagal juos jis aplenkė Edinsoną Cavani bei tapo visų laikų rezultatyviausiu PSG žaidėju.

