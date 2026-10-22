Iš pusės aikštės pataikęs Dončičius buvo rezultatyvus ir šventė pergalę

„Lakers“ gretose rezultatyviausias buvo 28 taškus pelnęs ir 8 kamuolius atkovojęs Luka Dončičius. Slovėnas dar pasižymėjo metimu iš pusės aikštės.
Walkeris Kessleris pridėjo 26 taškus ir 9 atkovotus kamuolius, pataikęs visus 12 dvitaškių, o Austinas Reavesas surinko 23 taškus.
„Warriors“ komandoje 23 taškus pelnė Stephenas Curry, 14 pridėjo Brandonas Williamsas, 12 – Gui Santosas.
Po atkaklaus pirmojo kėlinio „Lakers“ pirmavo 34:33, o prieš ilgąją pertrauką nutolo 66:52. Trečiajame ketvirtyje šeimininkai perėmė visišką iniciatyvą ir susikrovė 34 taškų persvarą – 102:68. Paskutiniame kėlinyje „Warriors“ atsitiesti nebesugebėjo, o „Lakers“ užtikrintai triumfavo 130:105.
Los Andželo ekipa išsiskyrė puikiu dvitaškių taiklumu – realizavo 35 iš 53 metimų (66 proc.).
Spalio 24 dieną „Lakers“ namuose priims Los Andželo „Clippers“, o „Warriors“ tą pačią dieną susitiks su Memfio „Grizzlies“.
„Lakers“: Luka Dončičius 28 (2/6 dvit., 5/12 trit., 8 atk. kam., 7 rez. perd., 6 kld.), Walkeris Kessleris 26 (12/12 dvit., 9 atk. kam.), Austinas Reavesas 23 (5/8 dvit., 4 atk. kam., 6 rez. perd., 4 kld.), Jake LaRavia ir Quentinas Grimesas (4/5 dvit., 4 rez. perd.) po 10, Ziaire Williamsas 9 (3/5 dvit., 4 rez. perd.), Kevonas Looney 6 (3/5 dvit., 5 atk. kam.), Sandro Mamukelashvili 5 (4 atk. kam.), Matisse Thybulle ir Jadenas Hardy po 3, Bronny Jamesas ir Chris Manonas po 2.
„Warriors“: Stephenas Curry 23 (5/8 dvit., 2/7 trit.), Brandonas Williamsas 14 (2/9 dvit., 4 atk. kam.), Gui Santosas (4/7 dvit., 5 atk. kam.) ir Yaxelas Lendeborgas (4/7 dvit., 1/4 trit.) po 12, Gary Paytonas 10 (5/6 dvit.), LJ Cryeris 9 (2/4 trit.), Grahamas Ike ir Willas Richardas (4/5 dvit., 5 atk. kam.) po 8, Georgesas Niangas 7 (0/4 trit.), Draymondas Greenas 2 (4 atk. kam., 8 rez. perd., 4 kld.).
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