Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Iš pusės aikštės pataikęs Dončičius buvo rezultatyvus ir šventė pergalę

2026-10-22 07:45 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-22 07:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

Įtikinamą pergalę NBA lygoje iškovojo Los Andželo „Lakers“ komanda, kuri namuose 127:105 (34:33, 32:19, 36:16, 25:37) įveikė San Fransisko „Warriors“ ekipą.

Dončičius | Scanpix nuotr.

Įtikinamą pergalę NBA lygoje iškovojo Los Andželo „Lakers“ komanda, kuri namuose 127:105 (34:33, 32:19, 36:16, 25:37) įveikė San Fransisko „Warriors“ ekipą.

REKLAMA
0

„Lakers“ gretose rezultatyviausias buvo 28 taškus pelnęs ir 8 kamuolius atkovojęs Luka Dončičius. Slovėnas dar pasižymėjo metimu iš pusės aikštės.

Walkeris Kessleris pridėjo 26 taškus ir 9 atkovotus kamuolius, pataikęs visus 12 dvitaškių, o Austinas Reavesas surinko 23 taškus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Warriors“ komandoje 23 taškus pelnė Stephenas Curry, 14 pridėjo Brandonas Williamsas, 12 – Gui Santosas.

REKLAMA
REKLAMA

Po atkaklaus pirmojo kėlinio „Lakers“ pirmavo 34:33, o prieš ilgąją pertrauką nutolo 66:52. Trečiajame ketvirtyje šeimininkai perėmė visišką iniciatyvą ir susikrovė 34 taškų persvarą – 102:68. Paskutiniame kėlinyje „Warriors“ atsitiesti nebesugebėjo, o „Lakers“ užtikrintai triumfavo 130:105.

REKLAMA

Los Andželo ekipa išsiskyrė puikiu dvitaškių taiklumu – realizavo 35 iš 53 metimų (66 proc.).

Spalio 24 dieną „Lakers“ namuose priims Los Andželo „Clippers“, o „Warriors“ tą pačią dieną susitiks su Memfio „Grizzlies“.

„Lakers“: Luka Dončičius 28 (2/6 dvit., 5/12 trit., 8 atk. kam., 7 rez. perd., 6 kld.), Walkeris Kessleris 26 (12/12 dvit., 9 atk. kam.), Austinas Reavesas 23 (5/8 dvit., 4 atk. kam., 6 rez. perd., 4 kld.), Jake LaRavia ir Quentinas Grimesas (4/5 dvit., 4 rez. perd.) po 10, Ziaire Williamsas 9 (3/5 dvit., 4 rez. perd.), Kevonas Looney 6 (3/5 dvit., 5 atk. kam.), Sandro Mamukelashvili 5 (4 atk. kam.), Matisse Thybulle ir Jadenas Hardy po 3, Bronny Jamesas ir Chris Manonas po 2.

„Warriors“: Stephenas Curry 23 (5/8 dvit., 2/7 trit.), Brandonas Williamsas 14 (2/9 dvit., 4 atk. kam.), Gui Santosas (4/7 dvit., 5 atk. kam.) ir Yaxelas Lendeborgas (4/7 dvit., 1/4 trit.) po 12, Gary Paytonas 10 (5/6 dvit.), LJ Cryeris 9 (2/4 trit.), Grahamas Ike ir Willas Richardas (4/5 dvit., 5 atk. kam.) po 8, Georgesas Niangas 7 (0/4 trit.), Draymondas Greenas 2 (4 atk. kam., 8 rez. perd., 4 kld.).

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų