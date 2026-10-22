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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Istorinis Edwardso pasirodymas nustelbė 35 taškus pelniusį Antetokounmpo

2026-10-22 07:19 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-22 07:19
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Įspūdingai naująjį NBA sezoną pradėjo Minesotos „Timberwolves“ žvaigždė Anthony Edwardsas.Gynėjo vedama ekipa išvykoje 131:106 sutriuškino Majamio „Heat“ ir sugadino Giannio Antetokounmpo debiutą naujoje komandoje.

Antetokounmpo | EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Įspūdingai naująjį NBA sezoną pradėjo Minesotos „Timberwolves“ žvaigždė Anthony Edwardsas.Gynėjo vedama ekipa išvykoje 131:106 sutriuškino Majamio „Heat“ ir sugadino Giannio Antetokounmpo debiutą naujoje komandoje.

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A. Edwardsas pelnė net 45 taškus, pataikė 9 tritaškius ir atkovojo 10 kamuolių.

Amerikietis taip pat įsirašė į NBA istoriją. Jis tapo vos trečiuoju krepšininku, kuriam pavyko bent dvejose sezono atidarymo rungtynėse pelnyti 40 ar daugiau taškų.

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Iki šiol tai buvo padarę tik legendiniai Wiltas Chamberlainas ir Michaelas Jordanas.

Pirmąsias oficialias rungtynes Minesotos klube sužaidė ir vasarą komandą papildęs LaMelo Ballas. Buvęs Šarlotės „Hornets“ lyderis pelnė 21 tašką ir svariai prisidėjo prie užtikrintos pergalės.

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Jadenas McDanielsas pridėjo 17 taškų, Ayo Dosunmu surinko 16, o Jonathanas Kuminga – 12.

Minesotos krepšininkai dominavo tiek kovoje dėl atšokusių kamuolių (52:34), tiek prie tritaškio linijos. Vien tritaškiais „Timberwolves“ pelnė 63 taškus, o Majamio ekipa – vos 24.

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Naujajame klube debiutavęs Giannis Antetokounmpo buvo rezultatyviausias „Heat“ žaidėjas.

Graikas pelnė 35 taškus, pataikė 13 dvitaškių ir kitų metimų iš žaidimo iš 19 bei atkovojo 6 kamuolius. Net 21 tašką G. Antetokounmpo surinko dar pirmoje rungtynių pusėje, tačiau susitikimo pabaigoje dėl išnaudoto pražangų limito turėjo palikti aikštę.

Bamas Adebayo prie komandos puolimo pridėjo 15 taškų.

Lemiamą pranašumą „Timberwolves“ susikrovė antrojo kėlinio pabaigoje ir trečiojo pradžioje. Per šešias minutes svečiai surengė spurtą 23:7 ir vieno taško persvarą pavertė solidžiu pranašumu – 78:61.

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Per šią atkarpą A. Edwardsas ir L. Ballas kartu pelnė 17 taškų.

Trečiojo kėlinio viduryje „Heat“ dar buvo sumažinusi atsilikimą iki 8 taškų, tačiau Minesotos ekipa atsakė dar vienu įspūdingu spurtu 45:23.

Vien per šią atkarpą A. Edwardsas pelnė 18 taškų, o Majamio krepšininkai prametė 11 iš 12 tritaškių.

„Timberwolves“ laimėjo šeštąsias iš pastarųjų aštuonerių sezono atidarymo rungtynių.

Tuo metu „Heat“ sezoną pralaimėjimu pradėjo jau trečią kartą iš eilės. Toks nesėkmingas startas klubo istorijoje užfiksuotas vos trečią kartą.

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„Heat“: Giannis Antetokounmpo 35 (13/17 dvit., 6 atk. kam.), Bamas Adebayo 15 (5/7 dvit., 1/5 trit., 7 atk. kam., 4 rez. perd.), Andrew Wigginsas (4/7 dvit., 1/4 trit.) ir Davionas Mitchellas (3/6 dvit., 11 rez. perd., 5 kld.) po 11, Klay Thompsonas 10 (3/6 trit.), Bobby Portis 7 (4 atk. kam.), Myronas Gardneris, Nikola Jovičius (2/5 dvit., 4 atk. kam.) ir Nickas Richardsas po 4, Timas Hardaway 3 (1/7 trit., 4 atk. kam.), Pelle Larssonas 2 (4 rez. perd.).

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„Timberwolves“: Anthony Edwardsas 45 (7/12 dvit., 9/17 trit., 10 atk. kam., 4 kld.), LaMelo Ballas 21 (5/13 trit., 6 rez. perd.), Jadenas McDanielsas 17 (7/8 dvit., 8 atk. kam.), Ayo Dosunmu 16 (5/10 dvit., 5 atk. kam.), Jonathanas Kuminga 12 (3/6 dvit., 2/4 trit., 4 per. kam.), Terrence Shannonas 10 (2/7 trit.), Rudy Gobertas 5 (15 atk. kam.), Bonesas Hylandas 3, Trey Lylesas ir Jaylenas Clarkas po 1.

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