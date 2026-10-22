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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Rockets“ sezoną pradėjo įspūdinga pergale, Flaggui nepadėjo ir 32 taškai

2026-10-22 07:27 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-22 07:27
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Įspūdingai naująjį NBA sezoną pradėjo Hjustono „Rockets“ krepšininkai.Kevino Duranto ir Jabari Smitho vedama ekipa namuose 128:110 sutriuškino Dalaso „Mavericks“.

Durantas | Scanpix nuotr.

Įspūdingai naująjį NBA sezoną pradėjo Hjustono „Rockets“ krepšininkai.Kevino Duranto ir Jabari Smitho vedama ekipa namuose 128:110 sutriuškino Dalaso „Mavericks“.

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Abu „Rockets“ lyderiai pelnė po 30 taškų ir tapo pagrindiniais pergalės kalviais.

Hjustono ekipa rungtynių likimą iš esmės išsprendė dar pirmoje susitikimo pusėje. Po pirmojo kėlinio šeimininkai pirmavo 6 taškais, tačiau antrąjį ketvirtį laimėjo net 38:12.

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Kėlinio viduryje „Rockets“ turėjo 15 taškų persvarą, o tuomet surengė spurtą 19:2 ir į ilgąją pertrauką išėjo triuškinamai pirmaudami 70:38.

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Per pirmąją rungtynių pusę K. Durantas ir J. Smithas buvo pelnę po 16 taškų.

2025 metų NBA naujokų biržos pirmasis šaukimas Copperis Flaggas, praėjusį sezoną pripažintas geriausiu lygos naujoku, pelnė 32 taškus.

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Po sunkios kelio traumos į oficialias rungtynes sugrįžęs Kyrie Irvingas pridėjo 15 taškų.

Gynėjas NBA reguliariajame sezone nežaidė nuo 2025 metų kovo, kai patyrė kairiojo kelio kryžminių raiščių plyšimą.

P.J. Washingtonas pelnė 10 taškų ir atkovojo 4 kamuolius.

Nesėkmingai prie „Mavericks“ vairo debiutavo ir naujasis vyriausiasis treneris Dusty May.

Praėjusį sezoną Mičigano universitetą į NCAA čempionų titulą atvedęs specialistas Dalase pakeitė atleistą Jasoną Kiddą.

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Po visą praėjusį sezoną dėl kryžminių kelio raiščių traumos praleidusios pertraukos sugrįžęs F. VanVleetas pelnė 6 taškus ir atliko 11 rezultatyvių perdavimų.

„Rockets“ rungtynes baigė be Tari Easono.

Puolėjas dar pirmojo kėlinio pabaigoje buvo diskvalifikuotas, kai parbloškė P.J. Washingtoną ir užsidirbo antrojo laipsnio nesportinę pražangą.

Artimiausiose rungtynėse „Mavericks“ penktadienį išvykoje susitiks su Indianos „Pacers“, o „Rockets“ tą pačią dieną Ostine žais su San Antonijaus „Spurs“.

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„Rockets“: Kevinas Durantas (8/12 dvit., 2/4 trit., 6 atk. kam., 4 kld.) ir Jabari Smithas (7/9 dvit., 4/8 trit., 5 atk. kam.) po 30, Alperenas Šengunas 23 (7/13 dvit., 10 atk. kam., 5 rez. perd., 4 kld.), Amenas Thompsonas 16 (5/10 dvit., 10 atk. kam., 4 rez. perd.), Marcusas Smartas 10 (2/4 trit.), Fredas VanVleetas 6 (2/6 trit., 11 rez. perd.), Bogdanas Bogdanovičius 5, Isaiahas Crawfordas ir Reedas Sheppardas (1/6 trit., 4 rez. perd.) po 3, Tari Easonas 2.

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„Mavericks“: Cooperis Flaggas 32 (9/13 dvit., 1/4 trit., 5 atk. kam., 4 kld.), Marcusas Sasseris 17 (4/5 trit.), Naji Marshallas 16 (5/7 dvit., 2/6 trit., 6 rez. perd.), Kyrie Irvingas 15 (5/5 dvit., 1/4 trit., 4 atk. kam., 4 kld.), P.J. Washingtonas 10 (2/6 trit., 4 atk. kam., 4 kld.), Morezas Johnsonas 6 (3/5 dvit.), Maxas Christie 5 (1/7 trit.), Zaccharie Risacheris 4 (0/4 trit., 6 atk. kam., 5 per. kam.), Moussa Cisse 3, Danielius Gaffordas 2.

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