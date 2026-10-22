Portlande šeimininkai pirmąjį kėlinį laimėjo 31 tašku

Jie namų arenoje 124:82 (43:12, 29:27, 35:27, 17:16) įveikė Finikso „Suns“ klubą.
„Trail Blazers“ gretose rezultatyviausias buvo 25 taškus pelnęs Damianas Lillardas, pataikęs 6 tritaškius iš 10. Deni Avdija pridėjo 18 taškų ir 10 atkovotų kamuolių, tiek pat taškų surinko Toumani Camara.
Finikso komandoje 23 taškus pelnė Devinas Bookeris, po 10 pridėjo Dillonas Brooksas ir Jalenas Greenas.
„Trail Blazers“ rungtynes pradėjo įspūdingu spurtu 21:0, o pirmąjį kėlinį laimėjo 43:12. Iki ilgosios pertraukos šeimininkai padidino pranašumą iki 33 taškų – 72:39.
Po pertraukos Portlando ekipa toliau dominavo ir trečiajame ketvirtyje susikrovė beveik 40 taškų persvarą. Svečiai atsitiesti nebesugebėjo, o „Trail Blazers“ iškovojo triuškinamą pergalę 124:82.
Šeimininkai taip pat užtikrintai laimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių – 56:39.
Spalio 24 dieną „Trail Blazers“ išvykoje susitiks su Sakramento „Kings“, o „Suns“ spalio 25-ąją namuose priims „Golden State Warriors“.
„Trail Blazers“: Damianas Lillardas 25 (6/10 trit., 6 rez. perd.), Toumani Camara (4/7 trit.) ir Deni Avdija (5/12 dvit., 2/4 trit., 10 atk. kam., 4 rez. perd.) po 18, Scootas Hendersonas 15 (6/8 dvit., 1/6 trit., 4 kld.), Ja Morantas 14 (4/5 dvit., 5 atk. kam., 8 rez. perd.), Donovanas Clinganas 11 (2/5 dvit., 2/4 trit., 7 atk. kam.), Jrue Holiday 8 (4 atk. kam.), Yangas Hansenas 5, Micahas Potteris 4, Sidy Cissoko 3 (4 atk. kam.), Robertas Williamsas 2 (10 atk. kam.), Vitas Krejci 1.
„Suns“: Devinas Bookeris 23 (7/13 dvit., 4 atk. kam.), Dillonas Brooksas (3/9 dvit., 4 atk. kam.) ir Jalenas Greenas (2/6 dvit., 2/6 trit.) po 10, Milesas Bridgesas (3/6 dvit., 0/5 trit., 4 atk. kam.) ir Oso Ighodaro (4/7 dvit.) po 8, Duopas Reathas 5, Koa Peatas 4, Ryanas Dunnas, Jordanas Goodwinas (4 atk. kam.), Jamaree Bouyea ir Patas Spenceris po 3, Khamanas Maluachas 2 (6 atk. kam.), Rasheeris Flemingas 1.
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