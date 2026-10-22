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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Portlande šeimininkai pirmąjį kėlinį laimėjo 31 tašku

2026-10-22 07:37 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-22 07:37
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Įspūdinga pergale NBA sezoną pradėjo Portlando „Trail Blazers“ krepšininkai.

Lillardas | Organizatorių nuotr.

Įspūdinga pergale NBA sezoną pradėjo Portlando „Trail Blazers“ krepšininkai.

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Jie namų arenoje 124:82 (43:12, 29:27, 35:27, 17:16) įveikė Finikso „Suns“ klubą.

„Trail Blazers“ gretose rezultatyviausias buvo 25 taškus pelnęs Damianas Lillardas, pataikęs 6 tritaškius iš 10. Deni Avdija pridėjo 18 taškų ir 10 atkovotų kamuolių, tiek pat taškų surinko Toumani Camara.

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Finikso komandoje 23 taškus pelnė Devinas Bookeris, po 10 pridėjo Dillonas Brooksas ir Jalenas Greenas.

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„Trail Blazers“ rungtynes pradėjo įspūdingu spurtu 21:0, o pirmąjį kėlinį laimėjo 43:12. Iki ilgosios pertraukos šeimininkai padidino pranašumą iki 33 taškų – 72:39.

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Po pertraukos Portlando ekipa toliau dominavo ir trečiajame ketvirtyje susikrovė beveik 40 taškų persvarą. Svečiai atsitiesti nebesugebėjo, o „Trail Blazers“ iškovojo triuškinamą pergalę 124:82.

Šeimininkai taip pat užtikrintai laimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių – 56:39.

Spalio 24 dieną „Trail Blazers“ išvykoje susitiks su Sakramento „Kings“, o „Suns“ spalio 25-ąją namuose priims „Golden State Warriors“.

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„Trail Blazers“: Damianas Lillardas 25 (6/10 trit., 6 rez. perd.), Toumani Camara (4/7 trit.) ir Deni Avdija (5/12 dvit., 2/4 trit., 10 atk. kam., 4 rez. perd.) po 18, Scootas Hendersonas 15 (6/8 dvit., 1/6 trit., 4 kld.), Ja Morantas 14 (4/5 dvit., 5 atk. kam., 8 rez. perd.), Donovanas Clinganas 11 (2/5 dvit., 2/4 trit., 7 atk. kam.), Jrue Holiday 8 (4 atk. kam.), Yangas Hansenas 5, Micahas Potteris 4, Sidy Cissoko 3 (4 atk. kam.), Robertas Williamsas 2 (10 atk. kam.), Vitas Krejci 1.

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„Suns“: Devinas Bookeris 23 (7/13 dvit., 4 atk. kam.), Dillonas Brooksas (3/9 dvit., 4 atk. kam.) ir Jalenas Greenas (2/6 dvit., 2/6 trit.) po 10, Milesas Bridgesas (3/6 dvit., 0/5 trit., 4 atk. kam.) ir Oso Ighodaro (4/7 dvit.) po 8, Duopas Reathas 5, Koa Peatas 4, Ryanas Dunnas, Jordanas Goodwinas (4 atk. kam.), Jamaree Bouyea ir Patas Spenceris po 3, Khamanas Maluachas 2 (6 atk. kam.), Rasheeris Flemingas 1.

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