Iš bėgimo takelio į direktorės pareigas: bėgikė Eglė Balčiūnaitė dabar rūpinasi vaikų rytojumi

Iš Šiaulių Pietinio rajono kilusi 34-erių lengvaatletė du kartus dalyvavo olimpinėse žaidynėse – 2008-aisiais Pekine ir 2016-aisiais Rio de Žaneire, kur bėgo savo pagrindinę distanciją 800 m. Be to, E. Balčiūnaitė yra Lietuvos uždarų patalpų 400 m ir 800 m bėgimo rekordininkė.

Prieš daugiau nei metus ji pranešė baigianti profesionalios bėgikės karjerą ir kardinaliai pakeitė savo kasdieną.

„Teko gerokai viską pakeisti, kaip aš mėgstu sakyti – įsilieti į civilės gyvenimą. Sportininko gyvenimas yra visiškai kitoks. Viskas sukasi aplink sportininką ir jo tikslus, o kai baigi karjerą, visa rutina tampa kitokia: ką veiki, kur esi, su kuo ir kaip bendrauji, net tokios smulkmenos kaip, ką valgai, rengiesi ir pan.“, – Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui (LTOK) pasakojo vidutinių nuotolių bėgikė.

REKLAMA

REKLAMA

Šiaulietė Eglė, šiuo metu dirbanti ir gyvenanti Vilniuje, pasakojo, kad prieš pradedant naują karjerą ji leido sau pailsėti, susivokti, kuria kryptimi nori toliau eiti ir kokios veiklos norėtų imtis.

REKLAMA

„Net ir buvusi profesionalia sportininke dalyvaudavau įvairiuose projektuose, stengiausi gilinti savo žinias, savanoriauti, tad tai man padėjo greičiau įsilieti į naują rutiną. Galiausiai aplikavau į Sostinės SC Sporto direktores pareigas ir štai aš esu čia“, – šyptelėjo E. Balčiūnaitė.

Siekia atiduoti duoklę

Olimpietė šiuo metu yra atsakinga už Vilniaus miesto vaikų sporto ugdymą. „Esu atsakinga, kad vaikai turėtų galimybę treniruotis. Žinoma, ne aš viską padarau. Sostinės SC dirba daugiau nei 100 trenerių, kurie tiesiogiai dirba su vaikais, o aš kuruoju keturis skyrius – lengvosios atletikos, individualių sporto šakų, gimnastikos bei vandens sporto šakas, – apie Sporto direktorės atsakomybes pasakojo E. Balčiūnaitė.

REKLAMA

REKLAMA

– Visada noriu turėti tikslą, tad ir norisi dirbti su žmonėmis, kurie jį turi, prie to prisidėti, siekti pagerinti sąlygas. Sostinės SC vyksta dideli teigiami pokyčiai, tad smagu prie to prisidėti dėl dabartinio Vilniaus miesto jaunimo. Visada noriu stovėti trenerių ir sportininkų pusėje, nes per 20 metų sportinės karjeros esu susidūrusi su daugybe problemų, tad juos labai suprantu. Nesiekiu vadovautis vien tik savo anksčiau išgyventa patirtimi, bet žinau, kad kai kurie dalykai vis dar velkasi ir nėra išspręsti, tad norisi atiduoti duoklę ir galbūt kažką geriau padaryti. O ar pavyks, matysim. Nėra viskas taip paprasta, bet aš labai stengiuosi.“

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Eglė sako, kad šiuo metu jos gyvenime pakilimų ir nusileidimų galbūt net daugiau nei profesionalios sportininkės kasdienoje, tačiau ji tuo džiaugiasi. „Gyvenimas yra labai įdomus ir spalvotas”, – sako ji.

Po darbo dienos E. Balčiūnaitė vis tiek leidžia laiką treniruotėse – šiuo metu ji ruošiasi šturmuoti ilgas distancijas: „Noriu save išbandyti pusmaratonyje arba maratone, tad toliau kone kasdien treniruojuosi.“

Be to, sekmadieniais ji kelias valandas skiria žinių pasidalinimui su sveiko judesio mėgėjais, tačiau trenerės etiketės Eglė kratosi: „Tiesiog jaučiu poreikį dalintis sukauptomis žiniomis, perduoti kitiems tai, ką aš puikiai moku ir žinau. Tačiau tai tik mano hobis, kurį praktikuoju su nedidele žmonių grupe. Šiuo metu mano prioritetas yra sporto direktorės pareigos, tad tam skiriu pagrindinį savo dėmesį. Nenoriu blaškytis, tad bent jau šiuo metu nesiimu treniruoti.“

REKLAMA

Kviečia į sporto ir pramogų šventę

Eglė stengiasi nenutolti nuo kitų sporto projektų. Vienas iš jų – LTOK šiemet kartu su Šiaulių miesto savivaldybe organizuojama didžiausia vasaros sporto ir pramogų šventė Olimpinė diena.

Trejus pastaruosius metus E. Balčiūnaitė didžiąją laiko dalį praleidžia Vilniuje, tačiau, kaip pati sako, Šiauliai užėmė ir užims didelę jos dalį. „Kai pasirinkau gyventi Vilniuje, mano laiko gimtinėje smarkiai sumažėjo, tačiau visada mielai nuvažiuoju. Ten gyvena mano mama, tad birželio 8 dieną, kai Šiauliuose vyks „Olimpinė diena 2024“, bus dar viena proga atvykti ir kartu su mama sudalyvauti labai gražioje sporto šventėje“, – sako E. Balčiūnaitė.

REKLAMA

Pernai Panevėžyje vykusioje Olimpinėje dienoje kartu su sporto entuziastais Eglė bėgo 10 km distanciją, o šiemet taip pat ruošiasi kurią nors trasą įveikti.

„Mėgstu išbandyti ką nors naujo, o tai puiki proga, nes vienoje vietoje gali išmėginti daugiau nei 100 sportinių ir kitų veiklų. Olimpinėje dienoje dalyvavau jau ne kartą, man tai – gražiausia sporto šventė Lietuvoje. Jos metu tikrai galima pamatyti, ko dar nesi matęs, išbandyti įvairias sporto šakas, gerai praleisti laiką, pajudėti kartu su šeima. Tai ypatinga diena, kai susirenka daugybė sporto mėgėjų, tvyro pozityvi nuotaika. Nekantriai laukiu šių metų šventės, tad kviečiu visus tądien susitikti mano gimtajame mylimam mieste“, – sako E. Balčiūnaitė, kuri šiais metais yra viena iš Olimpinės dienos ambasadorių.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Olimpinė diena – masinis, visą šeimą įtraukiantis, sportą ir sveiką gyvenseną propaguojantis renginys, didžiausia sporto ir pramogų šventė! Nuo 1989-ųjų birželio 23-iąją Lietuvoje švenčiama Tarptautinė olimpinė diena ir toliau tęsia tradicijas!

Po aštuonerių metų pertraukos renginys sugrįžta į Šiaulius – birželio 8 dieną Olimpinės dienos šventė organizuojama Šiauliuose, prie „Geležinės lapės“ skulptūros.

Olimpinės dienos misija – supažindinti visuomenę su pačiomis įvairiausiomis sporto šakomis, suteikti galimybę jas išbandyti, užmegzti ryšį su federacijomis, klubais, treneriais ar sportininkais. „Judėk. Sužinok. Atrask“ – tai pasaulinis Olimpinės dienos šūkis, raginantis būti smalsiu ir išdrįsti susipažinti su sporto teikiamu džiaugsmu.