Irane – Ronaldo pasitikusių sirgalių šėlsmas: vijosi autobusą, o vėliau įsibrovė į viešbutį

„Reuters“ skelbia, kad „Al-Nassr“ ekipa pirmadienį atvyko į Teheraną (Iranas), kur stos į akistatą su vietos „Persepolis“ ekipa.

Tai pirmasis kartas nuo 2016 m., kai Saudo Arabijos klubas atvyksta į Iraną. Taip yra dėl to, kad tarp šalių buvo nutrūkę diplomatiniai santykiai, o tai reiškia, kad Saudo Arabijos piliečiai negalėjo atvykti į Iraną.

Meanwhile in Tehran 🎥 Don’t miss all AlNassr exclusive content in Tehran 🤩 Via AlNassr's official Snapchat 🤳 https://t.co/Vgc7yqzln2 pic.twitter.com/UUJ0kDRjbA

Internete plinti vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuotos pilnos futbolo gerbėjų Teherano gatvės. Fanai norėjo pasveikinti atvykusį C. Ronaldo, todėl mojavo žvaigždės marškinėliais, nuotraukomis ir plakatais bei vijosi autobusą.

They had to cancel Al Nassr's training because so many gathered just to see a glimpse of Cristiano Ronaldo



You can buy PR Awards and Media Houses, you can't buy this.



When you're big , you're big pic.twitter.com/LJNaUFRdcV