Atamanas „Panathinaikos“ sezoną pasitinka skambiai: „Nieko nėra neįmanomo, todėl ir esu čia“

Tai padarė įspūdį ir treneriui Erginui Atamanui, kuris į „Pao“ atvyko su Stambulo „Anadolu Efes“ laimėjęs dvi Eurolygos taures.

„Kaip ir skelbia šių marškinėlių gamintojo šukis, nieko nėra neįmanomo, todėl ir esu čia. Mes turime aukštus lūkesčius ir mums yra garbė būti Akropolio muziejuje. Tai yra Atėnų ir viso pasaulio kultūros simbolis. Akropolis ant mūsų krūtinės įpareigoja ir suteikia daug atsakomybės“, – kalbėjo Atamanas.

The new jersey of Panathinaikos includes the Acropolis of Athens 🔥 pic.twitter.com/mvQRYi8I1R