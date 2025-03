Intrigų kupinas Čempionų lygos vakaras: „Barcelona“ šaltkrėtis ir praleistu įvarčiu baigęsis PSG dominavimas

Jau per pirmas 25 minutes Paryžiuje išryškėjo PSG futbolininkų pranašumas. Pastarieji kamuolį kontroliavo 63 proc. laiko, taip pat link vartų smūgiavo 5 kartus, kai tuo tarpu Anglijos klubas nesukūrė nė vieno pavojingesnio išpuolio.

Tikras gaisras prie raudonųjų vartų kilo 29 mačo minutę, kai Ousmane'as Dembele atsidūrė vienas prieš vartininką, tačiau puikiai žaidė Allisonas, atrėmęs jo žemą smūgį kojomis, o iškart po to į baudos aikštelę atšokusio kamuolio į vartus iš puikaus kampo nepasiuntė Bradley Barcola.

Likusią rungtynių dalį PSG dominavimas dar labiau išryškėjo ir tą puikiai iliustruoja statistika.

Paryžiečiai atliko net 27 smūgius link vartų, tuo tarpu „Liverpool“ tik du.

Visgi būtent jie įmūšė pirmieji, kai 87-ą minutę retą progą išnaudojo Harvey Elliottas 1:0.

Elliot scores with his first touch of the game 🤣



pic.twitter.com/ZXjZkNhMTZ