Indian Velse – vienas trumpiausių finalų per istoriją

J.Draperis viso finalo metu neturėjo didesnių problemų. H.Rune nepajėgė susikurti nė vieno „break pointo“ ir pralaimėjo 3 savo padavimų serijas. J.Draperis atliko 10 neatremiamų padavimų (H.Rune – 1), o po pirmųjų savo padavimų laimėjo net 92 proc. įžaistų kamuoliukų (H.Rune – 59 proc.).

Tai buvo trumpiausias finalas Indian Velse per paskutinius 21 metus. Tik 2004 m. čia Rogeris Federeris greičiau susitvarkė su Timo Henmano pasipriešinimu.

70 - Jack Draper has claimed victory in the Men's Singles final at Indian Wells in 70 minutes - the quickest time on court to claim victory at the event since Roger Federer defeated Tim Henman in 2004. Fitting.#TennisParadise | @BNPPARIBASOPEN @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/8rl0dGjk4p

REKLAMA