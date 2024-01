iGo2Dakar. „48h Chrono“ etapas: dvi dienos kopų pareikalavo savo aukų

Tuščiojo Ketvirčio pateiktame meniu be abejo buvo gausu kopų, per kurias lenktynininkai dvi dienas turėjo ropoti pagal naują formatą: 48 valandų „chrono“ iššūkį. Iš viso per dvi dienas sportininkų laukė 547 km FIA ekipažams ir 625 km FIM lenktynininkams. Kiekvienas dalyvis turėjo sustoti 16 valandą viename iš septynių maršrute esančių bivakų.