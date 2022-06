Igno Brazdeikio prisistatymas Lietuvai: platus puolimo arsenalas, žvilgsnis į gynybą ir tinkamas charakteris

Pirmajame mače pralaimėtame mače I. Brazdeikis į Latvijos rinktinės krepšį įmetė 13 taškų, atkovojo 7 kamuolius ir surinko 16 naudingumo balų. Jis buvo pripažintas naudingiausiu žaidėju Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėje.

Po pirmosios dvikovos Kazys Maksvytis pakiliai kalbėjo apie rinktinės naujoką.

„Gerai, – apie I. Brazdeikio debiutą kalbėjo treneris. – Jis buvo vienas iš tų, kuris žaidė iki galo. Kai kažkas nesigavo – bandė užbaigti atakas individualiu meistriškumu. Manau, kad gana neblogai“.

Antrajame susitikime puolėjas per trumpesnį laiką, kurį praleido ant parketo, pasirodė dar geriau – 17 taškų, 3 atkovoti kamuoliai ir tiek pat rezultatyvių perdavimų.

„Tai, kad jis gali žaisti gerai ir stabiliai. Treniruotėse jis taip pat atrodė neblogai. Jis yra agresyvus ir gerai dirbo gynyboje. Manau, kad tai bus nemaža parama tiek languose, tiek ateityje. Jis bando kalbėti lietuviškai. Jeigu kažkas nepavyksta – atsako angliškai. Komandos draugai jam taip pat padeda. Brazdeikis užsitarnauja pagarbą žaidimu ir darbu treniruotėse“, – įvertino I. Brazdeikio pasirodymą K. Maksvytis.

Tinklalapis tv3.lt kviečia susipažinti su I. Brazdeikio privalumais ir trūkumais, kuriuos galima buvo pamatyti per pirmuosius du draugiškus mačus su latviais.

Taškų mašina, kurios Lietuvos vyrų krepšinio rinktinei reikėjo

Universalus Lietuvai atstovaujantis puolėjas buvo būtent tas žaidėjas, kurio ir reikėjo mūsų rinktinei.

Krepšininkas ypač antrajame mače ėmėsi labai daug iniciatyvos puolime ir kūrė progas tiek sau, tiek komandos draugams.

Nice find under the basket for an easy two by @_iggy_braz 👀#LTUvsLAT pic.twitter.com/NE0YWLuW02 — LTU Basketball (@ltu_basketball) June 22, 2022

Atletas ypač gerai atrodė situacijose, kuriose buvo daug kontakto.

Šiauliuose ne kartą matėme, kai latviai davė neblogą kontaktą, kuomet I. Brazdeikis veržėsi arčiau krepšio, tačiau atletas ne kartą puikiai išlaikė savo kūną ore ir atakas užbaigdavo sudėtingais metimais iš po krepšio, o kai kurie metimai pasibaigdavo ir du plius vienas situacijomis.

Puolime I. Brazdeikis labai gerai skaito varžovų veiksmus – abejuose mačuose atletas puikiai rasdavo vietą, kur prakirsti, kur atlikti perdavimą, o galop ir pats imdavosi drąsių veiksmų.

Krepšininkas antrajame mače su latviais jautėsi kur kas patogiau.

Atletas ne kartą metė tritaškį greitajame puolime, ko pirmajame susitikime nematėme. Taip pat antrajame susitikime krepšininkas dar drąsiau veržėsi arčiau krepšio.

Pirmajame mače tiek metimų iš toli, tiek prasiveržimų buvo, tačiau matėsi, kad krepšininkas kiek konservatyviai ir nedrąsiai imasi sprendimų, tačiau antrajame draugiškame mače su latviais buvo viskas kitaip – I. Brazdeikio rankos atsirišo.

Dėl didesnio aktyvumo puolime laurai keliauja tiek pačiam žaidėjui, tiek trenerių štabui, kadangi per kelias dienas treneriai žaidėjui įskiepijo į galvą tai, kad puolimas – yra jo duona ir jis turi drąsiai imtis sprendimų.

Dar vienas pozityvas, kad I. Brazdeikis turėtų nepasimesti puolime, yra tas, jog krepšininkas, būdamas kairiarankiu, ypač gerai veržiasi į dešinę pusę ir užsibaigia atakas arčiau krepšio dešine ranka.

Tai yra gana neįprasta, nes dažniausiai kairiarankiai labiausiai nori veržtis į stipriąją pusę, tačiau I. Brazdeikis demonstravo universalumą ir drąsiai rinkosi tiek prasiveržimą į dešinę, tiek metimus silpnąja ranka.

Gynyboje yra taisytinų vietų

I. Brazdeikis gynyboje dar turi vietų, kuriose galėtų atrodyti kur kas geriau.

Klaidos, kurias atliko per pirmuosius du mačus – pakankamai paprastos ir jei treneriai jas akcentuos, klaidas turėtų būti įmanoma išgyvendinti.

Dažniausios I. Brazdeikio klaidos gynyboje – prasti „closeout‘ai“, (tinkamo atstumo išlaikymas, – aut. past.) per arti po kurių varžovai turi laisvą koridorių prasiveržimui.

Kelis prastus „closeout‘us“ matėme Rygoje, o tokių pačių klaidų nebuvo išvengta ir Šiauliuose.

Būtent individuali gynyba turėtų būti ta vieta, kurią turėtų tobulinti puolėjas.

Be to, nereikėtų pamiršti, kad puolėjas gali keistis per kelias pozicijas. Rungtynėse su latviais buvo momentų, kur I. Brazdeikis gerai atstovėjo prieš varžovų aukštaūgius ir apsunkino jų situacijas arčiau krepšio.

Visgi pozityvo turėtų įnešti tai, kad krepšininkas nepasimeta komandinėje gynyboje – žino, kada reikia eiti į pagalbą, žino, kokį atstumą reikia išlaikyti būnant pagalbiniu žaidėju ir pakankamai gerai spaudžia kamuolį individualiai.

Ką galima išskirti gynyboje – stuntai (kai būdamas pagalbiniu gynėju žaidėjas šoka arba kiša ranką į besiveržiančio žaidėjo prasiveržimo koridorių – aut. past.). I. Brazdeikis ne kartą gerai atliko minėtą judesį gynyboje ir pristabdė varžovų prasiveržimus arčiau krepšio.

Charakteris, kuris Lietuvos rinktinei duoda daug

Tiek spaudos konferencijoje, kurioje buvo pristatytas I. Brazdeikis, tiek rungtynių metu plika akimi matyti, kad puolėjas yra būtent tas žmogus, kurio reikėjo tiek aikštelėje, tiek už jos ribų.

Krepšininkas po nesėkmingo epizodo visada paragina komandos draugus, būdamas ant suolelio visąlaik palaiko tuos, kurie yra aikštelėje, o po rungtynių – nėra didelio savanaudiškumo ir egoistiškumo, kad būtent I. Brazdeikis yra geriausias.

Minėtos žmogiškosios savybės įneša gerų vėjų į komandos mikroklimatą.

„Mes pralaimėjome rungtynes. Nėra svarbu, kaip aš pasirodžiau. Svarbu būna tik tada, kai laimime. Kol kas viskas puiku. Susipažinimas su komandos draugais – kiekvienas jų yra nuostabus žmogus. Čia yra puiki atmosfera, kultūra. Lietuva yra krepšinio šalis – mes mėgstame treniruotis kasdien. Mes kasdien dirbsime ir tobulėsime toliau“, – po pirmojo mačo su latviais kalbėjo I. Brazdeikis.

Ar pamatysime I. Brazdeikį Europos čempionato dvyliktuke?

Per pirmuosius du susitikimus I. Brazdeikis neatskleidė visko, ką gali iš tikrųjų pademonstruoti.

Tikrąjį krepšininko veidą turėtume pamatyti rungtynėse su Bulgarija ir Čekija, tačiau elitiniai puolimo įgūdžiai, geras komandinės gynybos skaitymas ir geras charakteris, kuriame yra reikalingo naglumo, turėtų užtarnauti vietą I. Brazdeikiui Europos čempionate.

Visgi rinktinė neturės Edgaro Ulanovo, o su kitais krepšininkais I. Brazdeikis konkuruoti tikrai gali.