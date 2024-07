Ietį Paryžiuje sviesiantis Edis Matusevičius: „Atėjo laikas pakovoti“

Dabar Lietuvos sporto universiteto (LSU) alumnas yra geriausias šalies ietininkas, nors anksčiau ta pačia dešine ranka jis mėtydavo ne ietį, o beisbolo kamuoliuką.

Neaišku, kiek toli dabar nuskristų LSU studento mestas beisbolo kamuoliukas, tačiau ieties metimo rungtyje olimpiečiui sekasi tikrai neprastai – birželio 11 dieną Romoje vykusiame Europos lengvosios atletikos čempionate E. Matusevičius ietį nusviedė 84,82 metro.

„Forma šiuo metu gera, bet visą sezoną vis susiduriu su viena ar kita traumele. Dabar patyliukais gydausi visus skausmus ir tikiuosi į Paryžių išvykti maksimaliai gerai pasirengęs. Bet kokiu atveju esu nusiteikęs kovingai. Man atrodo, kad atėjo laikas pakovoti ir patekti į finalą bei ten varžytis dėl aukščiausių vietų. Nevažiuoju į Paryžių kaip autsaideris ar turistas“, – kalbėjo LSU alumnas.

Nors šią vasarą ietis skrenda neblogai, geriausią savo rezultatą E. Matusevičius buvo pasiekęs 2019-ųjų liepos 27 dieną Palangoje vykusiame Lietuvos lengvosios atletikos čempionate, kai įrankį nuskraidino 89,17 metro.

E. Matusevičiui olimpinės žaidynės Paryžiuje bus antrosios jo sportinėje karjeroje. Išsvajoto olimpinio krikšto sportininkas sulaukė 2021 metais Tokijuje, kai ieties metimo rungtyje liko keturioliktas.

„Turi gerai jaustis, būti sveikas, naktį prieš startą gerai miegojęs ir maksimaliai gerai nusiteikęs. Žinoma, reikia, kad ir sėkmė būtų tavo pusėje – tai dalykas, kuris reikalingas absoliučiai kiekviename sporte, – akcentavo ieties metikas. – Aš pats tikrai ramiai miegu – žinau, kad dar iki starto esu padaręs viską, ko reikia geram pasirengimui, ir numanau, ko reikia, kad būtų užfiksuotas geras rezultatas.“

Lietuvos sporto universiteto Treniravimo sistemų studijų programą baigęs E. Matusevičius džiaugėsi Universitete įgytomis žiniomis, kurios prisidėjo prie jo sportinės karjeros.

„Su savo tėčiu, kuris yra ir mano treneris, esame jau kalbėję, kad už ankstesnę mūsų treniravimo metodiką yra geresnių ir naujesnių būdų rezultatui pasiekti. Dėl to priėmėme sprendimą keisti treniravimo specifiką, o prie to neabejotinai prisidėjo ir žinios, įgytos LSU. Be to, žinias aš ir toliau tobulinu įvairiuose kursuose, kad žinočiau, kokios naujausios tendencijos vyrauja treniravimo srityje“, – teigė E. Matusevičius.

Olimpiečio startas ieties metimo rungtyje – rugpjūčio 6 dieną. Jei lietuviui pavyks perlipti kvalifikacijos kartelę, ieties metimo rungties finale E. Matusevičius startuos rugpjūčio 8 d.