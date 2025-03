Į UTMA „Grand Prix“ finalą patekęs Avlasevičius: apie vestą kovą prieš Lukošiūną, būsimą kovą su klubiečiu Vikšraičiu ir trenerio Šipailos vaidmenį karjeroje

REKLAMA

REKLAMA

Po turnyro vykusioje spaudos konferencijoje R. Avlasevičius aptarė kovos eigą ir būsimą finalą su H. Vikšraičiu bei kalbėjo apie trenerio Andriaus Šipailos vaidmenį savo karjeroje.

REKLAMA

„Tikėjausi pergalės. Ruošiausi pergalei, galvojau apie pergalę, vizualizavau pergalę, pasiekiau pergalę. Kiekvienas kovotojas eina į ringą tikėdamasis pergalės ir manau, kad jeigu tu nesitiki pergalės ir nesieki pergalės, tai ringe nėra ką daryt“, – sakė R. Avlasevičius.

– Stebint kovą susidarė įspūdis, kad smūgių kiekis tai jūsų abiejų buvo gana panašus. Bet ar sutiksi, kad pagrindinis tavo pranašumas buvo tas, jog jo daugiau smūgių atsimušė į tavo gynybą?

REKLAMA

REKLAMA

– O jūs nematėte trečiame raunde nokdauno?

– Apie pirmus du raundus daugiau kalba, trečias raundas tai faktas, kad apie tai.

– Ką aš žinau... Iš tikrųjų, jo daug smūgių pataikė į gynybą, mano daug smūgių irgi pataikė į gynybą. Aš smūgiuoju daug smūgių, aš beriu smūgių tikrai labai daug. Ir manau, tai visada man ir padeda pasiekti tikslo. Mano tikslas yra pergalė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

– Naurio kampas po kovos buvo šiek tiek nepatenkintas rezultatu. Kaip pats vertini patį galutinį rezultatą – 3:0 pagal raundus? Aišku, tas raundas, kuriame buvo nokdaunas – akivaizdu. Tie kiti du – labai apylygė kova. Bet ar jautei, kad abu pirmus raundus ir laimėjai?

REKLAMA

– Iš tikrųjų labai sunku refleksuoti dabar, nes šiuo metu aš esu tik po kovos. Dažniausiai kovą aš atsimenu dalimis. Atsimenu, kai ateinu, atsimenu pačią pradžią, atsimenu ten dar kažkokias iškarpas, bet aš neprisimenu visos kovos. Reikia grįžti namo, įsijungti įrašą ir pažiūrėti. Ar aš jaučiau, kad kovą vedžiau? Taip. Iki pat nokdauno jaučiau, kad kovą visą laiką vedu. Nebuvo švarių smūgių pataikyta į mane. Ir tikrai aš jaučiau, kad vedu tą kovą. Faktas, kad tas nokdaunas dar labiau mane priartino prie tos pergalės.

REKLAMA

Ar aš to nokdauno siekiau? Tikrai ne. Ta prasme, aš mušiau, pataikiau, nukrito. Ir dar kartą buvau pataikęs trečiame raunde – vienu momentu, kai jis nukrito ant žemės. Ten irgi turėjo būt nokdaunas, nes jis griuvo ant manęs. Aš tiesiog bėgau nuo jo, kad jis nesilaikytų. Aš galvoju, kad ten turėjo būt nokdaunas, bet ar jis iš tikrųjų paplaukė, galėtų atsakyt Nauris. Aš nežinau.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

– Naurio seniai nebuvome matę kovojant. Tai turbūt šiek tiek apsunkino ir kovos pradžią. Ar nustebino kažkuo N. Lukošiūnas? Ar pamatei tokį patį, koks jis buvo prieš metus?

– Labai norėčiau pasakyti tai, kad nemačiau Naurio Lukošiūno. Aš nežiūriu lietuvių kovų. Su visa derama pagarba, aš palaikau „spartiečius“, palaikau savus, palaikau lietuvius, kai jie kovoja užsienyje, visada žiūriu visas transliacijas, visada palaikau kiekvienoje organizacijoje vykstančią kovą, kai ten kovoja lietuviai. Bet čia.. Aš per daug nežiūriu tų kovų. Ir kai manęs klausia, kokią taktiką parinkot? Nėra taktikos. Viską daro treneris. Aš esu kaip jūs žaidžiat „PlayStation“ UFC – aš esu lygiai tas pats. Kas yra jums už jūsų pultelio, aš esu tas, ką treneris padaro. Faktas, kad turiu savo galvą, bet yra dalykai, ką mes atidirbinėjame salėje, ir tai, ką aš darau salėje, aš tai pritaikau ringe.

REKLAMA

– Raimondai, paminėjai dar, kad visada palaikai spartiečius. Tai kaip čia dabar bus su tuo finalu? Ir kaip apskritai atrodys pasiruošimas, kai ruošia tas pats treneris, tame pačiame klube, tai pačiai kovai?

– Nepamatysi trenerio mūsų kampuose. Tai bus pirmas kartas per „Sparta Fight Gym“ istoriją, kai kovoja du „Sparta Fight Gym“ kovotojai profesionaliam ringe. Kaip tai atrodys – pamatysim kovoje. Faktas, kad nei Henrikas, nei aš nenorim atiduoti savo diržo. Nes diržas yra mums abiem labai svarbus. Man – kaip jaunam kovotojui, galbūt kylančiam kovotojui. Henrikas tikrai nėra nusileidime – jis irgi yra tikrai labai aukštame lygyje, ir jis tikrai nenusileidžia. Bet jam diržas irgi taip pat yra svarbus, nes tai, kaip pasakyti, kažkoks... Net ne statuso, o galbūt savęs pasitikrinimas. Ir as medalis teikia kažkokį laiką tą džiaugsmą.

REKLAMA

Tai lygiai taip pat ir tas diržas – aš kažkada norėčiau turėti tą diržą, kad kažkada galėčiau ateit, kaip dabar užkabinu medalį žmonai ant kaklo, norėčiau apjuost žmoną diržu. Ir norėčiau galbūt kažkada ateityje parodyti savo vaikam, kad tėtis padarė tai.

– Turbūt nėra žmogaus „Sparta Gym“, kuris geriau pažinotų H. Vikšraitį, nes tu stovi su juo ir sparinguose, ir treniruotėse. Kokius matai savo pranašumus prieš Henriką, kokius matai jo pranašumus, ir kaip galvoji, kaip ta kova atrodys?

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

– Iš tikrųjų mes su Henriku labai dažnai stovi poroje, ir jis labai daug man padeda ruoštis visom varžybom, tiek dabar su N. Lukošiūnu. Yra dalykų, kas yra geriau pas jį, ar kas yra geriau pas mane, bet aš tikrai jų neatskleisiu. Kaip sakau – komercinė paslaptis. Henrikas labai geras kovotojas. Kai aš buvau vaikas, man buvo jis pavyzdys. Pavyzdys disciplinos, technikos. Man apskritai labai patikdavo, kaip Henrikas kovoja, ir patinka iki dabar, kaip jis kovoja. Ir aš labai jam stengiuosi pats visada padėt ruoštis varžyboms. Ir mes esam visi klubo draugai. Jeigu aš ruošiuosi varžyboms, jis stengiasi primesti kažkokį stilių, ką daro mano varžovas. Galbūt aš net būna nežinau, bet jis galbūt žino, stengiasi man primest tokį stilių. Ir mes stengiamės ruoštis tam varžovui. Kaip dabar bus? Ruošimės taip pat. Išeisim, kaip sparinguojamės mes aštriai, tai lygiai taip pat mes išėję į ringą – lygiai taip pat aštriai ir kovosim.

REKLAMA

– Paminėjai dabar apie tuos aštrius sparingus. Per pastarąsias kelias savaites buvo paskelbta apie labai daug kovotojų prisijungimo prie „Sparta Gym“. Kaip tai keičia sparingus, kaip tai keičia treniruotes ir kiek tai yra naudos, pavyzdžiui, tau – patyrusiam „Sparta Gym“ atstovui?

– Naudos visada yra daug, dėl to, kad ateina iš kitų klubų kovotojai, su kuriais aš nestoviu kiekvieną dieną ir kurių galbūt išvis ten pusantrų metų nesu matęs. Tai labai tas džiugina, kad jie prisijungė. Ar aš per daug sureikšminu šitus dalykus? Tai tikrai ne. Yra džiugu, kad jie prisijungia, tai padeda ir man gal kažkiek tobulėti, bet aš tikiu, kad ir jie čia gauna labai didelės naudos. Dėl to, kad jie tikrai ateina ne dėl manęs, jie tikrai ateina ne dėl Henriko, ne dėl Edvino (Šalkovski, – aut. past.) ar dar dėl kažko – jie ateina dėl mūsų trenerio (Andriaus Šipailos, – aut. past.). Treneris mano karjeroje yra raktas į sėkmę. Jeigu nebūtų A. Šipailos mano kelyje – galbūt aš nebūčiau čia, kur esu dabar. Turbūt daug kas užmiršta, bet aš profesionalų ringe nesu turėjęs nei vieno pralaimėjimo. Aš turiu 20 kovų ir dvi lygiąsias, ir visas esu laimėjęs. Taip, mėgėjų kovose aš turiu pralaimėjimų, bet profesionaluose neturiu. Ir aš dažniausiai kovoju net ne Lietuvoje. Treneris yra numeris vienas žmogus, kuris mano karjeroje labai daug imponuoja. Ir ji labai daug man tiek psichologiškai padeda, tiek ruošia mane varžyboms, tiek jis yra draugas, treneris, tėtis, brolis. Jis yra labai daug asmenų viename. Jis man padeda tiek gyvenime, tiek sporte. Tai yra žmogus, dėl ko visi ir važiuoja į „Sparta Gym“. Taip, jis nėra dievas ar ten kažkas – jis negali persiplėšti į daug dalių ir skirti visiems dėmesį, bet jis yra labai didelės širdies. Ir jis stengiasi visiems visada padėti.

REKLAMA

Visų turnyro kovų rezultatai:

Raimondas Avlasevičius (2-0-1 UTMA) – Nauris Lukošiūnas (0-1 UTMA) | –75 kg, kikbokso turnyro pusfinalis | R. Avlasevičiaus pergalė teisėjų sprendimu

Alexas Velenčiuč (1-1 UTMA) – Ignas Pauliukevičius (2-0 UTMA) | –95 kg, kikboksas | I. Pauliukevičiaus pergalė techniniu nokautu pirmajame raunde

REKLAMA

REKLAMA

Dominykas Dirkstys (8-2 UTMA) - Alminas Šatas (0-1 UTMA) | -88 kg, kikboksas | D. Dirksčio pergalė nokautu antrajame raunde

Edvinas Averlingis (2-2 UTMA) – Mantvydas Perednis (4-1 UTMA) | -71 kg, kikboksas | M. Perednio pergalė techniniu nokautu antrajame raunde

Artūras Brižinskas (5-2 UTMA) – Žygimantas Kiudelis (0-1 UTMA) | -63,5 kg, kikboksas | A. Brižinsko pergalė techniniu nokautu antrajame raunde

Danyla Matiukov (0-2 UTMA) – Adas Ribakovas (1-0 UTMA) | -75 kg, kikboksas | A. Ribakovas pergalė nokautu pirmajame raunde

Edgaras Semionovas (3-4 UTMA) – Pavelas Majauskas (0-1 UTMA) | -62 kg, kikboksas | E. Semionovo pergalė antrajame raunde techniniu nokautu

Deividas Žamba (2-0 UTMA) – Milanas Majauskas (0-1 UTMA) | -59 kg, MMA | D. Žambos pergalė pirmajame raunde techniniu nokautu

Kristupas Šimkus (1-0 UTMA) – Szymonas Soltys (0-1 UTMA) | -95 kg, kikboksas | K. Šimkaus pergalė teisėjų sprendimu

Eimantas Zarėčnyj (0-1 UTMA) – Augustas Bagdonas (2-0 UTMA) | -63,5 kg, kikboksas | A. Bagdono pergalė teisėjų sprendimu