Į ruso valdomos bokso asociacijos klaidingus pranešimus sureagavo JAV atstovai: „Griežtai smerkiame“

Aštuonios šalys, įskaitant ir JAV, boikotuoja artėjančius moterų ir vyrų bokso pasaulio čempionatus Naujajame Delyje ir Taškente po to, kai IBA leido Rusijos ir Baltarusijos boksininkams varžytis su savo nacionalinėmis vėliavomis ir himnais.

Tarptautinis olimpinis komitetas (TOK) pašalino IBA iš Paryžiaus olimpinių žaidynių atrankos proceso dėl valdymo ir kitų problemų, tačiau sustabdyta organizacija pareiškė, kad abu minėtieji čempionatai bus „pagrindinės kvalifikacijos renginiai“ kitų metų žaidynėms.

JAV bokso federacijos vykdomasis direktorius Mike‘as McAtee pirmadienio pareiškime apibūdino šį pranešimą kaip „visiškai nepriimtiną“ ir paaiškino, kad čempionatai ir kiti IBA turnyrai nėra atrankos į olimpines žaidynes.

„JAV bokso federacija griežtai smerkia šį IBA bandymą suklaidinti viso pasaulio boksininkus, puikiai žinodama, kad IBA nėra susijusi su Tarptautiniu olimpiniu komitetu ar jo paskelbta kvalifikacijos sistema“, – sakė M. McAtee.

