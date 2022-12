Pasaulio bokso čempionas Davisas areštuotas likus vos pusantros savaitės iki kovos

Praėjusią naktį G.Davisas buvo sulaikytas Floridos valstijoje ir iki pat šio ryto dar buvo areštinėje. Prieš teisėją jam reikės pasirodyti trečiadienio rytą.

Anot ESPN, G.Davisas yra įtariamas smurtu artimoje aplinkoje ir žmogaus sužeidimu. Daugiau detalių apie šį incidentą nepateikiama.

‼️ Gervonta Davis has been arrested and jailed overnight, charged with battery causing bodily harm in an alleged domestic violence incident. He‘s due to face Hector Luis Garcia on Jan 7th and also due for trial on Feb 16th facing 14 charges from alleged hit-and-run in 2020. pic.twitter.com/uTIUlF2NI4