Į rikiuotę sugrįžęs Chrisas Paulas padėjo „Suns“ užsitikrinti pirmąją vietą NBA reguliariajame sezone

„Suns“ į priekį vedė Devinas Bookeris, kuris surinko 49 taškus. Jis sužaidė rezultatyviausias sezono rungtynes. Amerikietis pataikė 14 dvitaškių iš 20 ir atliko 10 perdavimų.

☀️ @DevinBook's SEASON-HIGH leads the @Suns to win No. 60, clinching the best record in the NBA!



49 points

16-25 shooting

10 assists

