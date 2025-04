Į rekordus taikęsis Jonavos klubas namuose nušlavė mažeikiškius

Manto Šerniaus auklėtiniai namuose 116:55 (37:10, 28:18, 35:14, 16:13) nupūtė Mažeikių „M Basket-Delamode“ (3-23) ir „Betsafe-LKL“ turnyrinėje lentelėje vėl susilygino su Vilniaus „Wolves Twinsbet“ (15-11).

116 pelnytų taškų – pakartotas „CBet“ klubo rekordas, tiek pat taškų pelnyta ir beveik prieš metus vykusiame mače su Pasvalio „Pieno žvaigždėmis“ (116:77).

Pakartoti pavyko ir šio „Betsafe-LKL“ sezono didžiausios pergalės pasiekimą (61 taškas). Tokiu pat skirtumu pasibagė ir mačas tarp Kauno „Žalgirio“ ir Utenos „Uniclub Bet-Juventus“ (128:67).

Mažeikiškiai, neseniai į Utenos „Uniclub Bet-Juventus“ išleidę vieną savo lyderių Sukhmailą Mathoną, pralaimėjo vienuoliktąsyk iš eilės.

Svečiai Jonavoje pirmavo 20 sekundžių po to, kai rungtynes taikliu metimu atidarė Tomas Zdanavičius (2:0). Nuo to laiko jonaviečiai nesižvalgė atgal ir dideliu greičiu augino persvarą. Dviženklį pranašumą pavyko pasiekti vos per kelias minutes (13:2). „CBet“ puolimo mašina dar pirmajame kėlinyje pasiekė nepadorų atotrūkį – 37:10.

Antrajame kėlinyje „M Basket-Delamode“ puolimas kiek atgijo, tačiau apsiginti vis tiek sekėsi sunkiai. Nors šeimininkai keliskart buvo priartėję prie 40 taškų skirtumo, šios ribos pirmoje dalyje pasiekti nepavyko. Vis dėlto mačo baigtis jau buvo aiški – 65:28.

Po pertraukos „CBet“ persvara labai greitai pasiekė ne tik minėtą ribą (68:28), bet ir pusšimčio taškų prarają (88:38). Trečiojo ketvirčio intriga tapo tai, ar jonaviečiai pelnys šimtąjį tašką, o Dominico Brewtono tritaškis paskutinėmis sekundėmis užtikrino, kad būtent taip ir nutiktų – 100:42.

Naujaisiais tikslais Jonavos klubui tapo klubo pelnytų taškų ir didžiausios „Betsafe-LKL“ sezono pergalės rekordai. Abu šiuos simbolinius pasiekimus pavyko tik pakartoti, o finalinė sirena galiausiai užbaigė Mariaus Kiltinavičiaus auklėtinių kančias ant parketo.

Nugalėtojų gretose taškais pasižymėjo visas dvyliktukas. Ryškiausiai žibėjo Bohdanas Blyzniukas (20 tšk., 20 naud. bal.) ir D. Brewtonas (15 tšk., 20 naud. bal.).

Solidžiausiai mažeikiškių gretose atrodė T. Zdanavičius su 9 taškais ir 11 naudingumo balų. Vytenis Čižauskas, nors ir buvo rezultatyviausias su 13 taškų, turėjo sunkų vakarą organizuodamas žaidimą, kadangi suklydo net 8 sykius.

„CBet“: Bohdanas Blyzniukas 20, Dominicas Brewtonas 15, Vitaliius Zotovas 13, Brandonas Childressas 11, Simas Jarumbauskas 11, Martynas Arlauskas 9, Erikas Venskus 8, Modestas Babraitis 7, Mihkelis Kirvesas 7, Lukas Kreišmontas 6.

„M Basket-Delamode“: Vytenis Čižauskas 13, Tomas Zdanavičius 9, Amandas Urkis 8, Kristupas Leščiauskas 7.