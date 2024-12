Į pergalių kelią sugrįžę „Wolves“ taškų lenktynėse patiesė „Hapoel“ su Fosteriu priešaky

Ši pergalė turnyro lentelėje vilniečiams leido pavyti šiandienos varžovus.

Per šį mačą „Wolves Twinsbet“ smeigė 19 tritaškių iš 36 (53 proc.).

„Hapoel“ pirmavo didžiąją dalį pirmosios mačo pusės ir pirmojo kėlinio pabaigoje buvo priekyje 11 taškų persvara – 31:20.

Tačiau „Wolves“ po to įmetė penkis taškus be atsako ir sustabdė varžovų bėgimą į priekį. Antrojo kėlinio pabaigoje šeimininkai po K.Žemaičio tritaškio ir T.Thurmano dvitaškio lygino rezultatą ties 56 taškų.

Paskutinius kėlinio taškus įmetė svečiai ir Vilnius po 20 minučių atsiliko 56:58. Penki taškai iš eilės trečiajame kėlinyje leido vilniečiams persverti rezultatą (61:58). Šie tai padarė pirmą kartą nuo pirmo ketvirčio pradžios.

Aikštės šeimininkams pavyko dar kiek nutolti (67:63), tačiau čia pat sekė svečių atkarpa 6-0, po kurios šie perėmė iniciatyvą (69:72). Kėlinyje likus žaisti 30 sekundžių, Tre‘Shawnas Thurmanas baudų metimais rezultatą išlygino (81:81). Visgi, paskutinėmis sekundėmis pasiginti nepavyko ir Yamas Madaras pelnė taškus – 81:83.

Lemiamą ketvirtį aikštės šeimininkai pradėjo pelnydami net 12 taškų iš eilės ir susikraudami dviženklį pranašumą (93:83). Tel Avivo klubas rankų nenuleido ir sugrįžo į rungtynes, kai įmetė 7 taškus be atsako ir priartėjo iki vos 2 taškų (100:98).

