Į pasaulio čempionatą išvykstantis Rapšys – apie stebinančius jaunuosius talentus ir nugaros traumą

Rinktinės nariai savaitę praleis treniruočių stovykloje, o paskui jau pradės kovas čempionate Budapešto baseine. Pasaulio čempionatas startuos birželio 18-ąją ir tęsis iki liepos 3 dienos. Lietuvos rinktinei atstovaus septyni sportininkai.

D. Rapšys plauks 100, 200 m ir 400 m laisvuoju stiliumi rungtyse.

„Bus įdomu ir pačiam, nes dabar jaučiuosi gerai. Prieš mėnesį dar jaučiau, kad šiek tiek trūksta, jog negerai su nugara, bet komanda padėjo išspręsti tas problemas. Dabar 99 proc. yra gerai. Tik startų dar nešoku, nes per juos nugara išsilenkia, tad prisiminsime juos likus tik savaitei iki varžybų“, – oro uoste prieš išvykdamas sakė D. Rapšys.

Pagal pirminį planą pasaulio čempionatas pernai turėjo būti rengiamas Japonijoje esančiame Fukuokos mieste. Bet nukėlus Tokijo žaidynes buvo priimtas sprendimas, kad ir plaukimo čempionatą geriau nukelti vėlesniam laikui.

Paskui FINA tikino, kad čempionatas įvyks šių metų pabaigoje, bet galiausiai buvo priimtas greitas sprendimas perkelti jį į vasarą ir šeimininke paskirti ne Japoniją, o Vengriją.

„Ruošiamės vėlyvesniai datai, tad teko truputį keisti ir pasiruošimo planą. Labai nekantrauju, bus pačiam įdomu, nes pasiruošimas tikrai buvo nelengvas“, – sakė plaukikas.

D. Rapšys 2019 metais jau beveik turėjo auksą savo rankose, bet teisėjai užfiksavo jo krustelėjimą prieš startą 400 m laisvuoju stiliumi finale, tad lietuvio laikas buvo anuliuotas.

„Kai pradedi gaudyti medalius, atsiranda kiti psichologiniai dalykai ir faktoriai. O kai atvažiuoji iš savęs išspausti maksimumą, tas žymiai geriau ir labiau „veža“. Norisi ir jaunimui į kaulus įkrėsti ir galbūt to labiau noriu nei paties aukso medalio“, – šypsodamasis atsakė plaukikas.

Plačiau – interviu.

Jūsų pagrindinės rungtys (200 m ir 400 m laisvuoju stiliumi, – aut. past.)) tradiciškai vyks čempionato pradžioje. Kam skirsite didesnius akcentus?

Man visada 200 m labiau patikdavo. Tas 400 m plaukimas yra labiau kančios rungtis.

Kokie pagrindiniai tikslai čempionate?

Net nežinau. Pažiūrėjus, kaip per pastaruosius metus „išlindo“ jaunimo su kosminiais laikais, niekada nežinai, kaip viskas bus.

Niekada dar taip nėra buvę, tad sunku kažką ir prognozuoti, bet akivaizdu, kad reikės spausti iš vis jėgų.

Jau jaučiatės senas, kad kitus vadinate jaunais?

Man 27-eri. Atrodau gal ir dar jaunas, bet kai 16-mečiai plaukia olimpiniuose finaluose yra labai keista. Kalbėjomės su komanda, kad plaukimas yra ta sporto šaka, kur 16-mečiai plaukia taip pat gerai kaip profesionalai, kurie baseine yra praleidę jau dešimtį metų.

Žinote, vargu, ar 16-metis diską galėtų numesti toliau nei Andrius Gudžius (juokiasi,– aut. past.).

Šią vasarą laukia du čempionatai (vasaros pabaigoje dar vyks Europos čempionatas,- aut. past.). Gal dėl to buvo sunkiau ruošts?

Manau, kad viskas bus gerai, nes tarp čempionatų bus tarpas. Dabar esu lengviau atsipūtęs, nei per olimpiadą. Taip pat plauksime Vengrijoje, kurioje nėra didelio laiko skirtumo. Tas visada į naudą.

Kas dar gali suspindėti Lietuvos plaukimo rinktinėje?

Tikiuosi, kad visi lietuviai plauks neblogai, nes Vengrijoje greitas baseinas. Mūsų mažai, bet mes stiprūs. Kotryna Teterevkova ar Andrius Šidlauskas gali pasirodyti tikrai gerai.

Esate iš Panevėžio, sergate už „Lietkabelį“. Ar stebite LKL finalus?

Labai seku. Šeštadienį buvau fotosesijoje, o grįžtant iš jos sakiau draugei, kad vairuotų, nes važiuodamas norėjau stebėti mačą. Buvo geros rungtynės, bet tas paskutinis kėlinys.. prararastas kamuolys, kai pirmavome tašku. Stengėsi komanda, buvo gera kova.

Tikiuosi, kad pavyks išlyginti seriją. Viskas bus gerai.

Kas bus pagrindiniai jūsų plaukimų favoritai?

Favoritai bus nauji. Tai yra faktas. Sunko kažko tikėtis, bet manau, kad bus daug „perliukų“, greitesnių nei olimpiadoje ir gal netikėtų rezultatų.

Kaip paaiškinti tokį jaunų plaukikų ir talentų greitį?

Gal prieparatai kokie (juokiasi,- aut. past.), kurių mes nežinome. Didžiosios šalys visada turi labiau pažengusį medicininį personalą nei mes. Net nežinau atsakymo į šį klausimą.

Keista, nes per tuos metus daug kas iššovė, ypač per karantininį laikotarpį. Man kaip tik per jį buvo sunkiau, o kažkam atvirkščiai. Plaukimas yra nereali sporto šaka, todėl labai smagu važiuoti ir pasimėgauti.

Pasaulio plaukimo čempionatas vyks birželio 18 – liepos 3 dienomis.