Į NBA – pro rakto skylutę: Tubelis sudarė sutartį su „76ers“ klubu

Toks kontraktas reiškia, kad krepšininkas veikiausiai žais NBA vasaros lygoje, o kitame sezone daugiausiai laiko praleis G lygoje, tačiau visada bus stebimas „76ers“ komandos.

Lietuvis šiąnakt dalyvavo NBA naujokų biržoje, tačiau ten savo pavardės neišgirdo.

Jam buvo prognozuojamas šaukimas antrojo rato pabaigoje, tačiau šiąnakt antrajame rate rinkosi tik 28 komandos. „76ers“ buvo viena iš dviejų komandų, kuriai NBA uždraudė rinktis antrajame rate. Kitas toks klubas buvo Čikagos „Bulls“.

Praėjusiame sezone lietuvis rungtyniavo Arizonos universitete, ten jis rinkdavo 19,8 taško bei atkodavo 9,1 kamuolio.

