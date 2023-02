Į Indianą grįžęs Domantas Sabonis surinko galingą dvigubą dublį, bet pergale džiaugėsi mainų partneris

Prieš šias rungtynes tiek D. Saboniui, tiek „Pacers“ lyderiui Tyrese'ui Haliburtonui netrūko motyvacijos įrodyti savo vertę, nes prieš daugiau nei pusmetį šios komandos apiskeitė dviems svarbiais krepšininkais. Šie mainai pasiteisino abiems ekipoms ir dabar vadinami vienais lygiausių per visą NBA istoriją – abi ekipos po jų smarkiai pagerino savo žaidimą ir dabar kovoja dėl žaidimo atkrintamosiose varžybose.

Tiesa, šias rungtynes dėl asmeninių priežaščių praleido De'Aaronas Foxas, kuris taip pat „Kings“ gretose žaidžia karjeros sezoną išvykus perspektyviajam T. Haliburtonui.

