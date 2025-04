Į džakuzį įmestas Jasikevičius: „Jei gyvenimo problemos būtų šlapias kostiumas ir šaltas džakuzi – tai tebūnie“

Vyriausiasis treneris Šarūnas Jasikevičius po rungtynių spaudos konferencijoje negailėjo pagyrų tiek savo komandai, tiek varžovams.

„Noriu paminėti Tiago ir Paryžiaus komandą – jie turėjo fantastišką sezoną, – sakė Š. Jasikevičius. – Esu tikras, kad jie užkariavo daugelio Europos krepšinio gerbėjų širdis. Kai kurios komandos pradeda žaisti panašiai kaip jie. Net ir mes kai ką perėmėme iš jų.“

Apie savo komandą Š. Jasikevičius kalbėjo taip: „Didžiulė pagarba mano žaidėjams. Pastarąjį mėnesį jie pakilo į dar aukštesnį lygį – tai ir yra svarbiausia. Kuo toliau, tuo turime būti geresni. Ir tas pats galios finalo ketvertui.

Turėjome rasti būdą, kaip sustabdyti Paryžių jų greitajame puolime. Buvome kantrūs, disciplinuoti. Žaidėme tikrai gerą krepšinį. Manau, nusipelnėme šios pergalės.“

Š. Jasikevičius taip pat prisiminė šį sezoną lydėjusias problemas, ypač ankstyvą Scottie Wilbekino traumą, dėl kurios gynėjas prarado visą sezoną.

„Tai, kas man labiausiai patinka šioje komandoje – kaip ji reaguoja į sunkumus, – kalbėjo treneris. – Tai dar negarantuoja nieko Abu Dabyje, bet tai labai geras ženklas. Komanda iškentė sunkią pirmą sezono dalį, sugebėjo išlikti, o vėliau pradėjo rodyti geresnį krepšinį.“

Po rungtynių rūbinėje netrūko šypsenų – žaidėjai įmetė trenerį į džakuzi.

