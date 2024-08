Į Alžyrą grįžusi Imane Khelif atsivėrė: „Ačiū psichiatrams, padėjusiems įveikti šį etapą“

I. Khelif Alžyro oro uoste iškilmingai sutikta su taip pat auksą iškovojusia gimnaste Kaylia Nemour ir 800 m bėgimo varžybose bronzą laimėjusiu Djameliu Sedjati. Visgi didžiausio dėmesio oro uoste sulaukė I. Khelif, kuriai minia skandavo šūksnius „Tahia Imane“, reiškiančius „šlovė Imane“.

Sportininkės teigimu, ją „įskaudino“ ir „išgąsdino“ internautų dėmesys ir priekabiavimas socialiniuose tinkluose, kurį ji patyrė olimpinio turnyro Paryžiuje metu, o abejones jos lytimi reiškė buvęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir vienas turtingiausių pasaulio žmonių Elonas Muskas.

Skandalų sūkuryje atsidūrusi Imane Khelif taip pat padavė į teismą „Hario Poterio“ autorę JK Rowling, kuri pareiškė, kad žaidynės bus „amžinai suteptos dėl žiaurios neteisybės, padarytos Carini“.

Būtent po kovos su alžyriete Italijos boksininkė Angela Carini nutarė dėti tašką sportinėje karjeroje.

Look at how Algerians turned out in Algiers to celebrate Olympic boxer Imane Khelif after she won gold at the Paris 2024 Olympics. pic.twitter.com/VfoZKQEFxG