Hulkenbergo triumfas Silverstone: žmonos Eglės ašaros ir dukros Noemi Sky reakcija, sužavėjusi pasaulį

37-erių veteranas su kukliu „Sauber“ bolidu iškovojo 3-ią vietą. Tai pirmas kartas N. Hulkenbergo karjeroje, kai jis „Formulės 1“ lenktynėse lipo ant podiumo. Tam jam prireikė net 239 startų.

Pats N. Hulkenbergas po finišo graudinosi, kalbėdamas su komanda radijo ryšiu. Vokiečio žmona – lietuvė Eglė Ruškytė-Hulkenberg – savo „instagram“ paskyroje irgi sunkiai tramdė džiaugsmo ašaras, sakė, kad šios dienos niekada nepamirš, o pasaulį ir vėl sužavėjo jų dukrelė Noemi Sky.

„Taip, tėti!“, – džiūgavo jaunoji Noemi Sky, pamačiusi tėvą televizoriaus ekrane.

Noemi Sky Hulkenberg the happiest girl in the world today 😍😊🥰 #BritishGP pic.twitter.com/oEeTQwlwkU

