Howardo ir Stephensono konfliktas „BIG3“ lygoje: imtynės aikštėje ir Beasley provokacijos

Praėjusiame mače į atlapus kibo du buvę NBA žaidėjai: Dwightas Howardas ir Lance‘as Stephensonas.

Abu krepšininkai griebėsi imtynių veiksmų, o vėliau buvo išvyti iš aikštės.

Dwight Howard and Lance Stephenson crashed out and got ejected! 😳🥊pic.twitter.com/YN5mPkrvLM