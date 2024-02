„Heat“ puolėjas po rungtynių pateko į avariją: auka neteko kojos

NBA ekipos puolėjas vykdamas namo po laimėto Floridos derbio prieš Orlando „Magic“ pateko į avariją. Krepšininkas įsirėžė į išjungtomis šviesomis keliu riedėjusį automobilį, sunkiai sužalotas šį stūmęs vyriškis.

Pabrėžiama, kad krepšininkas liko įvykio vietoje, padėjo patalpinti nukentėjusiojo koją į įtvarą ir ramino jį, kol atvyks greitoji medicinos pagalba.

Avarijos metu sužaloto vyriškio būklė išlieka sunki, bet stabili, jam teko amputuoti dalį dešinės kojos, taip pat lūžo kairė ranka ir skilo kairė koja.

„Heat“ atstovas įvykio metu buvo visiškai blaivus, jam skirta bauda už nežymų greičio viršijimą – 45 mylių per valandą (72 kilometrų per valandą) greičiu važiuota zonoje, kur leistinas 40 mylių per valandą (64 kilometrų per valandą) greitis.

Pats puolėjas įvykio metu nesusižalojo, tačiau dėl emocinio sukrėtimo praleido rungtynes prieš San Antonijaus „Spurs“.

H. Highsmithas šį sezoną sužaidė 37 mačus, 24 iš jų pradėjo starto penkete. 27 metų 195 cm ūgio puolėjas per 21 minutę renka 5,8 taško (37 procentai tritaškių), 2,8 atkovoto kamuolio bei 1,1 rezultatyvaus perdavimo.

Jis niekada nepriklausė ryškiausiems savo kartos talentams, studijuodamas ketverius metus atstovavo antrojo Nacionalinės koledžų atletų asociacijos (NCAA) diviziono komandai Wheelingo universiteto „Cardinals“.

Į šaukimą NBA naujokų biržoje jis nepretendavo, tačiau G lygoje sulaukė Filadelfijos „76ers“ dėmesio, o Majamyje leidžia jau trečiąjį sezoną.