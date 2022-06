Hardenas turėtų likti „76ers“

32 metų 196 cm ūgio gynėjas turėtų tęsti karjerą šiame Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) klube, skelbia žurnalistas Jake’as Fischeris. Tiesa, kontraktas neturėtų būti ilgalaikis.

Patyręs krepšininkas į Filadelfiją atvyko vasarį, kai buvo išlaikytas iš Bruklino „Nets“.

Šį sezoną J. Hardenas per 37 minutes metė 22 taškus, atkovojo 7,7 kamuolio ir atliko 10,3 rezultatyvaus perdavimo.

James Harden is expected to re-sign with the Sixers on a shorter term deal at the start of free agency, per B/R’s @JakeLFischer pic.twitter.com/D609GjZCeY