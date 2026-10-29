„Hapoel“ gynėjas tapo Eurolygos 8-ojo turo naudingiausiu žaidėju

Antonio Blakeney pataikė 8 tritaškius iš 9, surinko 35 taškus ir 36 naudingumo balus bei buvo nepralenkiamas pirmajame dvigubos savaitės ture.
Antras liko jo komandos draugas Elijah Bryantas – 35 balai. Trečioje vietoje įsitaisė Dubajaus „Dubai“ puolėjas Dwayne‘as Baconas (27 naud. bal.), 4–6 vietas pasidalino „Dubai“ centras Mfiondu Kabengele, Belgrado „Crvena Zvezda“ gynėjas Tysonas Carteris ir Atėnų „Panathinaikos“ žvaigždė Kendrickas Nunnas – jie surinko po 26 naudingumo balus.
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