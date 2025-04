Haliburtonas apie tėčio konfliktą su Antetokounmpo: „Jam nereikėjo išeiti į aikštę“

„Kalbėjomės su tėčiu. Aš nesutinku su tuo, kas nutiko. Krepšinis yra krepšinis, tai turi likti aikštėje, – po rungtynių kalbėjo T.Haliburtonas, kurio metimas paskutinėmis pratęsimo sekundėmis nulėmė pergalę 119:118. – Manau, kad jis tiesiog susijaudino, pamatė, kaip jo sūnus pelnė pergalingus taškus, ir užėjo į aikštelę.“

Po T. Haliburtono metimo jo tėvas, laikydamas rankoje rankšluostį, žengė į aikštę ir priėjo prie G. Antetokounmpo – pasak liudininkų, pasižiūrėjo jam į akis ir pasakė kelis žodžius. Situaciją greitai bandė sušvelninti Patas Connaughtonas, kuris įsikišo į pokalbį.

G. Antetokounmpo vėliau pats surado T. Haliburtono tėvą minioje ir tarp jų vėl įvyko trumpas žodinis susidūrimas, kol „Bucks“ personalo narys jį nuramino ir nuvedė šalin.

Graikas po rungtynių taip pat komentavo incidentą – jis nesmerkė emocijų, tačiau akcentavo pagarbą.

„Džiaugiuosi dėl jo ir jo sūnaus. Viskas gerai, kad jis laimingas dėl Tyrese'o. Bet kai žmogus ateina pas mane, keikiasi ir rodo nepagarbą – tai jau peržengia ribas“, – sakė „Bucks“ žvaigždė.

G. Antetokounmpo taip pat užsiminė apie vertybes: „Aš tikiu, kad laimėjus reikia išlikti kukliam. Kai kurie galvoja, kad pergalei pasiekus viskas leidžiama – galima tyčiotis ar būti nepagarbiam. Aš su tuo nesutinku.“

Tęsdamas mintį jis pridūrė: „Aš esu laimėjęs čempionatą. Jie – ne.“

Incidentas tarp Giannio ir Haliburtono tėvo nebuvo vienintelis – po finalinės sirenos G. Antetokounmpo taip pat apsižodžiavo su kitu „Pacers“ žaidėju Bennedictu Mathurinu.

Mathurin thought giannis was giving him respect and then just snapped on him 😭 pic.twitter.com/QkOJBiZnAo