Haalandas pakartojo rekordą, o „Man City“ nesunkiai pranoko varžovus

Johnas Stonesas 5-ąją minutę smūgiu pirmuoju lietimu iš tolimos distancijos nuginklavo vartininką ir išvedė „Man City“ į priekį 1:0.

Erlingas Haalandas 13-ąją minutę užtikrintai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir padvigubino šeimininkų pranašumą 2:0. Norvegijos futbolininkas netrukus antrą kartą šiame susitikime nuginklavo vartininką ir rezultatas tapo jau 3:0.

Riyadas Mahrezas 61-ąją minutę atliko smūgį į kairįjį vartų kampą, tačiau Danielis Iversenas meistriškai atrėmė kamuolį.

Tikslaus perdavimo sulaukęs Dennisas Praetas 72-ąją minutę atliko smūgį, tačiau Edersonas apgynė savo saugomus vartus.

Kelechi Iheanacho 75-ąją minutę pirmasis atsidūrė prie atremto kamuolio ir pasiuntęs jį į vartus sušvelnino susitikimo rezultatą 1:3.

K.Iheanacho 79-ąją minutę atliko galingą smūgį iš tolimos distancijos, tačiau kamuolys skriejo virš varžovų vartų.

Jamesas Maddisonas 86-ąją minutę atliko smūgį į dešinįjį vartų kampą, tačiau Edersonas meistriškai atrėmė kamuolį.

„Man City“ po 30 sužaistų rungtynių turi surinkęs 70 taškų ir rikiuojasi antroje „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietoje bei nuo lyderio „Arsenal“ atsilieka jau tik trimis taškais. Tuo tarpu „Leicester City“ su 25 taškais žengia vos devynioliktas.

Beje, E. Haalandas jau yra pelnęs 32 įvarčius „Premier“ lygoje. Jis susilygino su ligi šiol šio rekordo savininku Mo Salahu, kuris tiek įvarčių įmušė per visą lygos sezoną prieš penkerius metus.

