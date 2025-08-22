Kalendorius
Rugpjūčio 23 d., šeštadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Gytis Radzevičius atskleidė, kuris rinktinės žaidėjas labiausiai nustebino pasirengimo etape

2025-08-22 22:54 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-22 22:54

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pergalingai uždarė pasirengimo etapą Europos čempionatui.

Rungtynių akimirka | Teodoro Biliūno / BNS foto nuotr.

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pergalingai uždarė pasirengimo etapą Europos čempionatui.

REKLAMA
0

Mūsiškiai Alytuje 96:83 nugalėjo islandus, tačiau Gytis Radzevičius nebuvo linkęs vertinti savo šansų patekti į dvyliktuką.

„Pirmiausia reikia patekti į dvyliktuką. Apie patį čempionatą per daug negalvoju. Žiūrėsime į artimiausius varžovus. Pirmieji bus britai, tad visas dėmesys – į juos. Tikslas yra tik vienas – laimėti“, – sakė G. Radzevičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

– Ką konkrečiai naujo sužinojai apie save?

– Tiesiog, kaip galiu save geriau išnaudoti atskirose situacijose – atsidengimas, prakirtimai ir panašiai... Smulkmenos, bet svarbios.

REKLAMA
REKLAMA

– Šiandien – ne tradicinis varžovas, tad daugiau teko pažaisti ketvirtu numeriu. Kaip čia jautiesi?

REKLAMA

– Nežinau, man ta pozicija nėra nauja, klube teko minimaliai čia pažaisti, galiu tai daryti. O kiek čempionate žaisiu ketvirtu numeriu, nežinau, čia – trenerių darbas, jei reikės, esu visada pasiruošęs.

– Ar treniruotėse jaučiasi nuotaikos dėl galutinio dvyliktuko?

– Nuotaikos tikrai yra geros, dirbome gerai, puikiai nusiteikę, nesijaučia kažkokios kovos. Aišku, kiekvienas nori būti dvyliktuke, konkurencija yra, bet nesijaučia kažkokių pykčių. Atiduodame visą save, darome, kas nuo mūsų priklauso.

REKLAMA
REKLAMA

– Norisi jau oficialių rungtynių?

– Kažkiek, aišku. Kitas visai susidomėjimas, supranti rungtynių dydį, bet ir draugiški mačai buvo tikrai į naudą.

– Kas iš rinktinės žaidėjų tave per pasiruošimą labiausiai nustebino?

– Sunku pasakyti. Visus daugiau mažiau matai, ar klube, ar žaidi prieš jį... Bet labiausiai, turbūt, (Rokas) Jokubaitis. Kiek anksčiau jį stebėdavau, nebūdavo ant tiek... Kad su tokia patirtimi ateitų. Tai sakyčiau jis labiausiai nustebino.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų