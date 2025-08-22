Gytis Radzevičius atskleidė, kuris rinktinės žaidėjas labiausiai nustebino pasirengimo etape

Mūsiškiai Alytuje 96:83 nugalėjo islandus, tačiau Gytis Radzevičius nebuvo linkęs vertinti savo šansų patekti į dvyliktuką.
„Pirmiausia reikia patekti į dvyliktuką. Apie patį čempionatą per daug negalvoju. Žiūrėsime į artimiausius varžovus. Pirmieji bus britai, tad visas dėmesys – į juos. Tikslas yra tik vienas – laimėti“, – sakė G. Radzevičius.
– Ką konkrečiai naujo sužinojai apie save?
– Tiesiog, kaip galiu save geriau išnaudoti atskirose situacijose – atsidengimas, prakirtimai ir panašiai... Smulkmenos, bet svarbios.
– Šiandien – ne tradicinis varžovas, tad daugiau teko pažaisti ketvirtu numeriu. Kaip čia jautiesi?
– Nežinau, man ta pozicija nėra nauja, klube teko minimaliai čia pažaisti, galiu tai daryti. O kiek čempionate žaisiu ketvirtu numeriu, nežinau, čia – trenerių darbas, jei reikės, esu visada pasiruošęs.
– Ar treniruotėse jaučiasi nuotaikos dėl galutinio dvyliktuko?
– Nuotaikos tikrai yra geros, dirbome gerai, puikiai nusiteikę, nesijaučia kažkokios kovos. Aišku, kiekvienas nori būti dvyliktuke, konkurencija yra, bet nesijaučia kažkokių pykčių. Atiduodame visą save, darome, kas nuo mūsų priklauso.
– Norisi jau oficialių rungtynių?
– Kažkiek, aišku. Kitas visai susidomėjimas, supranti rungtynių dydį, bet ir draugiški mačai buvo tikrai į naudą.
– Kas iš rinktinės žaidėjų tave per pasiruošimą labiausiai nustebino?
– Sunku pasakyti. Visus daugiau mažiau matai, ar klube, ar žaidi prieš jį... Bet labiausiai, turbūt, (Rokas) Jokubaitis. Kiek anksčiau jį stebėdavau, nebūdavo ant tiek... Kad su tokia patirtimi ateitų. Tai sakyčiau jis labiausiai nustebino.
