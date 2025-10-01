Gynėjų pritrūkusi „Crvena Zvezda“ susigrąžins brazilą

Brazilą nuspręsta pasikviesti, kai komandoje pasipylė traumos – Isaiah Canaanas šį sezoną nebežais, o Devonte Grahamo debiutas dėl sveikatos problemų nukeltas.
26-erių 178 cm ūgio Y.dos Santosas turėjo galiojančią sutartį su Serbijos klubu ir šiam sezonui, bet tarpsezonį ji buvo nutraukta.
Praėjusiame sezone Eurolygoje gynėjas per 16 minučių turėjo 6,3 taško, 1,6 atkovoto kamuolio, 3,3 rezultatyvaus perdavimo ir 7,5 naudingumo balo statistiką.
