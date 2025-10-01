Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Gynėjų pritrūkusi „Crvena Zvezda“ susigrąžins brazilą

2025-10-01 12:26 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-01 12:26

Nesėkme Eurolygos sezoną pradėjusi Belgrado „Crvena Zvezda“ nusprendė į komandą susigrąžinti Yago dos Santosą, skelbia „Mozzart Sport“.

Y.Dos Santosas grįš į Belgradą

Nesėkme Eurolygos sezoną pradėjusi Belgrado „Crvena Zvezda" nusprendė į komandą susigrąžinti Yago dos Santosą, skelbia „Mozzart Sport".

0

Brazilą nuspręsta pasikviesti, kai komandoje pasipylė traumos – Isaiah Canaanas šį sezoną nebežais, o Devonte Grahamo debiutas dėl sveikatos problemų nukeltas.

26-erių 178 cm ūgio Y.dos Santosas turėjo galiojančią sutartį su Serbijos klubu ir šiam sezonui, bet tarpsezonį ji buvo nutraukta.

Praėjusiame sezone Eurolygoje gynėjas per 16 minučių turėjo 6,3 taško, 1,6 atkovoto kamuolio, 3,3 rezultatyvaus perdavimo ir 7,5 naudingumo balo statistiką.

