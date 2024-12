Gvidas Gineitis Italijoje vėl žaidė nuo rungtynių pradžios, o „Torino“ pelnė įspūdingą įvartį

Vis tik jau po pirmojo kėlinio saugas buvo pakeistas. Pergalingą įvartį „Torino“ pelnė 70-ąją minutę, kai puikiu smūgiu beveik nuo aikštės vidurio pasižymėjo Che Adamsas.

Che Adams from the halfway line!



You have to see it to believe it! 🤯#EmpoliTorino 0-1 pic.twitter.com/gMSJ7Xa2VV