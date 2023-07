Guardiola: „Saudo Arabija pakeitė žaidėjų rinką“

„Saudo Arabija pakeitė žaidėjų rinką. Prieš keletą mėnesių, kai Cristiano Ronaldo buvo vienintelis išvykęs ten rungtyniauti, niekas negalvojo, kad tiek daug aukščiausios klasės žaidėjų žais Saudo Arabijos lygoje.

Ateityje tokių žaidėjų bus net gi daugiau. Klubai dėl to, kas vyksta, turi būti atsargūs. Riyadas gavo neįtikėtiną pasiūlymą, dėl to mes negalėjome jam pasakyti, kad to nedarytų.

Jie nori sukurti stiprią lygą ir tai gali padaryti. Žaidėjai nori išbandyti patirtį žaidžiant šiame čempionate", – savo mintimis pasidalijo strategas.