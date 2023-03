Greitai dužusi prognozė: JAV prezidentas Tubelio komandai prognozavo pergalę „Kovo beprotybėje“

Savo „Twitter“ įraše J. Bidenas pasidalino žinute linkėdamas sėkmės visoms NCAA komandoms ir nurodė, kad, jo nuomone, turnyre triumfuos Ąžuolo Tubelio atstovaujama Arizonos „Wildcats“ komanda.

Good luck to every team in this year's NCAA tournament.



I’ve got Arizona in the men’s tournament and Villanova in the women’s – and as you know, in this household, Villanova always wins. pic.twitter.com/iILzABTCuo