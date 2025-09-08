Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Graikijos žurnalistai įtūžę dėl Kurtinaičio ignoravimo: visiškai neprofesionalu

2025-09-08 23:08 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-08 23:08

Prieš Lietuvos ir Graikijos rinktinių akistatą Europos čempionato ketvirtfinalyje vyko tradicinė atvira treniruotė, kurios metu žiniasklaidos atstovai galėjo pasikalbinti žaidėjus bei trenerį.

Kurtinaitis (BNS nuotr.)

0

Lietuvos rinktinės treniruotė Rygos arenoje buvo paskutinė, numatyta pirmadienio vakarą, ir užtruko kiek ilgiau, nei numatyta.

Po jos lietuviai pabendravo su savo šalies žiniasklaida, graikams kalbėjo Jonas Valančiūnas ir Linas Kleiza, tuo tarpu Rimo Kurtinaičio komentaro žurnalistai taip ir negavo.

Pasikalbinimo zonoje treneris pašnekėjo lietuviams ir išėjo, o tai sukėlė didžiulį graikų pasipiktinimą. Spaudos kambaryje žurnalistai nevengė vadinti tokio trenerio elgesio „šiukšlinu“, taip pat pasipiktinimas buvo išreikštas socialiniuose tinkluose ir žurnalistų grupėje.

Reikia priminti, kad treniruotę Lietuvos rinktinę rengė ir ryte, tačiau joje pasikalbinimai numatyti nebuvo.

„Sveikinimai Rimui Kurtinaičiui, kuris matė graikus ryte ir su jais nešnekėjo. Sveikinimai Rimui Kurtinaičiui, kuris matė graikus vakare, laukiančius valandą, ir vėl išvengė jų nieko nepasakęs“, – rašė Harris Stavrou.

„Visiškai neprofesionalus elgesys iš Rimo Kurtinaičio, kuris šiandien dukart atsisakė kalbėti Graikijos žiniasklaidai. Nepriimtina“, – rašė Vasiliki Karamouza.

„Gazzeta“ praneša, kad lietuvio laukė apie 30 jų šalies žurnalistų.

Lietuvos ir Graikijos ketvirtfinalio mačas vyks antradienį, 21 valandą. Jį stebėkite ir sekite su TV3 ir Krepsinis.net.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

