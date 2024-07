„Go3“ televizijoje – olimpinės legendos, nacionaliniai didvyriai ir įkvepiantys atletų pasirodymai

Šią vasarą olimpines žaidynes per „Eurosport“ padės stebėti itin patyrę buvę olimpiečiai, iškovoję net 132 medalius. Žiūrovai galės mėgautis kiekviena olimpinių žaidynių akimirka per „discovery+“ bei žiūrėti mėgstamas sporto šakas „Eurosport 1“ ir „Eurosport 2“ kanalais per „Go3“ televiziją.