„Gloria Cup“: „Žalgiris“ – „Anadolu Efes“ (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

Rungtynių pradžia – 16.30 val., jas stebėkite Krepsinis.net.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!
Kauno „Žalgirio“ laukia paskutinės rungtynės „Gloria Cup“ turnyre, kur Tomo Masiulio auklėtiniai susitiks su Eurolygos komanda – Stambulo „Anadolu Efes“.
