Gindamas Ukrainos laisvę žuvo perspektyvus fechtuotojas

„Fediras išvyko ginti Ukrainos nuo pirmųjų Rusijos invazijos dienų – dėl to būdamas 18 metų jis sustabdė sportinę karjerą.

Gynėjas buvo visos Ukrainos fechtavimo rapyromis varžybų čempionas ir prizininkas, Ukrainos nacionalinės rinktinės narys ir sporto meistras“, – rašoma socialiniame tinkle „X“.

Ukrainian fencer Fedir Epifanov died in the war.



Fedir went to defend Ukraine from the first days of the full-scale invasion of Russia - because of this, he suspended his sports career at the age of 18.



The defender was the champion and prize-winner of the All-Ukrainian