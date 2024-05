Gindamas savo šalį nuo Rusijos žuvo pirmasis Ukrainos olimpietis

Vos 30-ies metų sulaukęs sunkiaatletis puikiai pasirodė 2016-ųjų Rio de Žaneiro olimpinėse žaidynėse, kur svorio kategorijoje iki 85 kg buvo užėmęs 4-ąją vietą.

Two-time European weightlifting champion Oleksandr Pielieshenko died at war



"Defending Ukraine from the invaders, Honored Master of Sports of Ukraine, two-time European champion and Olympic weightlifting participant Oleksandr Pielieshenko died heroically," Viktor Slobodianiuk,…