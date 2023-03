Gimtadienio proga puokštė sveikinimų Jasikevičiui: nuo jautrių prisiminimų iki daugybės stratego veidų

Itin jautriu ir gražiu sveikinimu pasidalijo FIBA. Savo sveikinime organizacija priminė gražiausius Š. Jasikevičiaus karjeros momentus atstovaujant Lietuvos vyrų krepšinio rinktinei.

„Lyderis, agresyvus ir rezultatyvus žaidėjas. Sveikiname Šarūną Jasikevičių su gimtadieniu, jam šiandien sukanka 47-eri metai!“, – dalindamiesi vaizdo įrašu rašė FIBA.

Leader, hustler, 𝐏𝐎𝐈𝐍𝐓 𝐆𝐎𝐃 🇱🇹 🙇 Join us in wishing Sarunas Jasikevicius a very happy birthday, as he turns 47 today! 🥳 🎂 pic.twitter.com/Y9GbgEs6cB

Išskirtiniu sveikinimu Lietuvos legendai pasidalijo Eurolyga. Organizacija sukūrė nuotaikingą vaizdo įrašą apie Š. Jasikevičių ir jo emocijas 7-ojo turo metu.

Gimtadienio proga – daugybė Šarūno Jasikevičiaus veidų iš 7 turo“, – sveikinime rašė Eurolyga.

On his birthday, the many faces of Sarunas Jasikevicius from Round 7 🎊#EveryGameMatters pic.twitter.com/MaoP3cMYGk