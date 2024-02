Giedrius Žibėnas džiaugėsi starto penketo darbu ir pasakė, kodėl nežaidė Normantas

Po mačo Giedrius Žibėnas įvardijo jam patikusius ir nepatikusius aspektus.

„Labiausiai pradžiugino rungtynių pradžia, kaip mes įėjome – starto penketas. Labiausiai nuliūdino, kas kilo nuo suolo. Šiandien labai nesmagu tai, kad mes įgyjame pranašumą ir žaisdami vienas rungtynes per savaitę leidžiame sau atsipalaiduoti. Yra šansas mums būti geresniais per tokias rungtynes. Mano darbas yra išaiškinti, žaidėjams – suprasti. Iš rungtynių džiugino, kaip žaidėjai reagavo antroje rungtynių pusėje po pertraukos. Buvo geresnės rankos, protingesnės pražangos, geresnis atsitvėrimas, kontroliavome kamuolius. Rungtynių eigoje žaidėjų padarytos išvados džiugina. Bet tas atsipalaidavimas mums gali skaudžiai kainuoti žymiai svarbesnėse rungtynėse. To mes privalome mokintis išvengti“, – sakė treneris.

– Kiek džiugu už Martyną Echodą, kuris sugebėjo neužsidirbti tos penktosios pražangos ir sužaisti geras rungtynes?

– Martynas mums yra žiauriai svarbus. Ir jo žaidimas apibūdina visą skirtumą, kaip mes elgiamės pirmoje mačo pusėje ir kaip antroje. Martynas yra šaunuolis, kad sureagavo teisingai, parodė tikrąjį savo veidą, o paskui sekė ir komanda. Mums reikia gero Echodo išėjimo nuo pat pradžios, nes bus tokių rungtynių, kur būsime skaudžiai nubausti, jeigu kažkas sau leis išeiti naiviau.

– 18 klaidų šiandien. Ar dėl to kalba Šiaulių komandos gynyba, ar bloga koncentracija?

– Pirma klaidų kategorija yra Šiaulių gynyba, kur jie mus netikėtai paspaudė, atsitiktiniai dvigubinimai. Tam mes ruošėmės, bet netikėjome, kad viskas gali būti taip aktyviai. Žmogus per vieną perdavimą nebuvo pasiruošęs. Kitos klaidos iš tų žaidėjų, kurie šiek tiek nesportavo su komanda, jie grįžta į ritmą. Trečia kategorija – atsipalaidavimas, neišprovokuotos pražangos ir bandymas žaisti komplikuoti, kai reikia žaisti paprasčiau, kas mums labai sekasi.

– Praradote Margirį Normantą. Kokios sveikatos problemos?

– Nenorėjome rizikuoti. Nėra jam nieko baisaus. Jis vakar su mumis sportavo, šiek tiek pajuto skausmus ir mes nusprendėme jo nežaisti bei patausoti jį KMT finalo ketvertui. Nenorime rizikuoti, turime kitus įvedinėti. Smagu, kad Lukas grįžo, smagu, kad Arnas grįžo. Turime būti visi formoje, tas labai svarbu ir labai sunku, patikėkite, kai yra vienerios rungtynės per savaitę.

– Arnas Velička atstovaus komandai snaiperio konkurse KMT finalo ketverte. Ar atranka vyko tarp žaidėjų?

– Mūsų „Jeep“ arenos kamerų principu. Matome, kas daugiausiai arenoje praleidžia laiko per laisvas dienas, po treniruočių, kartais prieš naktį atskirai ateina. Komandinės atrankos nedarėme, tiesiog nusprendėme deleguoti Arną, nes jam nėra skirtumo, ar prieš rungtynes išsimes 1000, ar 500, jis gali savo žaidimą žaisti toliau.