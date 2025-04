Giedrius Žibėnas: „Drąsiai galiu pasakyt, kad treniruočių prasme tai yra geriausia žaidėjų grupė per penkis metu“

Po rungtynių „Ryto“ strategas G. Žibėnas džiaugėsi parodytu komandos nusiteikimu bei aptarė keleto žaidėjų situaciją.

„Turint omenyje, kad tris rungtynės per savaitę, tai turėjom gerą energiją ir gerą kamuolio spaudimą. Ypač pirmoje rungtynių pusėje tikrai žaidėjai kibo į atlapus ir pasidarėm tokią persvarą, kurią pavyko išlaikyt. Norisi sezono metu mažiau tų vadinamų „ups and downs“. Prieš rungtynes labai akcentavom kamuolius, juos laimėjom ir procentais laimėjom, tai tas svarbu. Akcentavom Buie stabdymą, bet tritaškio gynyba nebuvo pati geriausia. Tokios naivios pagalbos iš kažkur.. Mes turim kaip žaidėjai, kaip treneriai, kaip komanda, matyt didesnį paveikslą, žiūrėt į priekį ir neit tiktai laimėt šias rungtynes. Mes turim būt geresni kiekvieną dieną ir ruoštis toms lemiamoms kovoms. Tas yra svarbiausia“, – sakė G. Žibėnas.

– Kalbant apie tą gynybą – daug iš jos susikūrėt rungtynių pradžioj, pabėgot 21 tašku, daug perimtų kamuolių, greitų atakų. Kiek jautėte, kad komanda buvo pikta po nesėkmių su „Neptūnu“?

– Nežinau. Aš nesu psichologas kažkoks, tiesiog treneris. Aišku, žaidėjai tikrai norėjo, matėsi jau ir pasiruošime – čia tas yra normalu. Turim į kiekvienas rungtynes taip eit ir tiek. Mes šiemet žaidėm su 15 skirtingų varžovų ir tik vieno neįveikėm – Malagos „Unicaja“, o „Neptūnui“ pralaimėjom ketvirtadalį visų pralaimėtų rungtynių. Tai aišku, kad žaidėjai norėjo kažkiek to revanšo.

– Kalbant apie žaidėjus – Robertas Cole‘as pastaruoju metu įsibėgėjo LKL. Antrus metus iš eilės sezono antroje pusėje jis tarsi įjungia aukštesnę pavarą. Ką jis dabar daro gerai?

– Per daug nenoriu atskirai apie tuos žaidėjus kalbėt. Ar gerai, ar blogai.. Blogai tai šiais laikais niekam nepatinka, o gerai – tai irgi kažkur gal užmigs. Aš vis tiek apie tuos žaidėjus šnekėsiu gerai. Jie man padėjo 181 rungtynes laimėt, čia netyčia paskaičiavom. Tai ką aš galiu blogo pasakyt?

– Treneri, žiūrint į tą mėnesį jau po Europos pabaigos – kokį progresą pamatėt iš komandos požiūrio prasme?

– Aišku dar nepilnas mėnesis, bet tas atkrintamųjų režimas kažkur turi po truputį būti, jau tos kibirkštys turi ateidinėti. Mes turim matyt didesnį paveikslą. Kažkas mažiau žaidė, kažkas daugiau žaidė, kažkas gal nežaidė šiandien – tai yra visiškai nesvarbu. Mes turim tris rungtynes per savaitę, ir mes turim matyt didesnį paveikslą – kažkur pataupyt, kad ant tų lemiamų kovų mes būtume „topinė“ savo versija. Tai tas yra svarbiausia. Esmė – matyti tą didesnį paveikslą.

– Praėjusią savaitę Stevenas Enochas patyrė traumą. Kiek buvo išgąsčio komandoje ir ar diagnozė nuramino?

– Ten galėjo būt blogiau. Ir vaizdas buvo blogesnis, ir kai tyrimus darė atrodė, kad bus blogiau. Bet atsipirkom su išgąsčiu ir neilga reabilitacija, todėl manau, kad savaitė, kita, ir jis tikrai grįš prieš atkrintamąsias. Net neabejojam. Svarbiausia prieš tas atkrintamąsias visus žaidėjus turėt sveikus, pasiruošusius, motyvuotus ir neturinčius net mikrotraumų.

– Treneri, apie asmenybes sakėt nenorit kalbėt, bet prisiminus, koks buvo Artūras Gudaitis, kai atvyko, ir koks yra šiandien, kaip vertinat jo formą?

– Dirbame visi vienodai. Stengiamės vieni kitus stumti. Žaidėjų vertinimais turėtume užsiimti po atkrintamųjų. Tai čia turbūt tas yra svarbiausia. Mes nenorim per daug kažkuo žavėtis. Dabar daug tų rungtynių ir nesinori paskui nusivilt. Kažkas atrodo jau ir paskui vėl kažkur... Tai žinot, čia toks to krepšininko gyvenimas. Kiekvieną dieną tu nebūsi tam „top“ lygmenyje. Bet visi gerai dirba. Drąsiai galiu pasakyt, kad treniruočių prasme tai yra geriausia žaidėjų grupė per penkis metu. Bet ar tas kažką atsilieps rezultatuose – bus matyt sezono pabaigoje. Aš čia nieko garsiai nesakau.

– Jayvono Graveso šeima šiandien buvo atvykusi, bet jis nežaidė. Kokia jo situacija komandoje?

– Jo situacija yra ta, kad jis yra sveikas žaidėjas, ir jis šiandien buvo dvyliktuke. Bet negalim mes žaist su visais – nebus visi žaidėjai laimingi tą dieną. O ten atvažiavo ar neatvažiavo.. Jeigu mes čia šituos pradėsim žiūrėt, kas kur ką... Tai nežinau.. Žais Mažeikiuose labai daug minučių ir tiek žinių. Čia yra normali komandinė pergalė ir normalūs rotaciniai reikalai, turint tris rungtynes per savaitę. Ko jam trūksta? Tai kiekvienam kažko trūksta. O Jayvonas pastaruoju metu labai daug pridėjęs gynyboj, ir norisi, kad jis savo tą pasitikėjimą per gynybą įsineštų ir į puolimą. Nes puolime tikrai yra talentingas žaidėjas, būt geresniam su užbaigimu. Nes atrodo ir apeina, ir viską – kažkur paprasčiau reikia užsibaigti, ir viskas. Ir mes jį turim sveiką, gyvą ir pasiruošusį. Vėl žiūrime į tą didesnį paveikslą.