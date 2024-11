Geros Roko Jokubaičio rungtynės nepadėjo: „Maccabi“ pripažino „Virtus“ pranašumą

R.Jokubaitis per 29 minutes pelnė 10 taškų (5/7 dvit., 0/3 trit.), atkovojo 5 atšokusius, perėmė 2 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 3 pražangas, padarė 5 klaidas bei surinko 16 naudingumo balų.

Svečiai per visas rungtynes priekyje buvo vos tris kartus ir visus sykius pirmajame kėlinyje. Vėliau nė karto nebuvo pavykę persverti rezultato savo naudai.

Didžiausias atstumas tarp komandų buvo fiksuotas antrajame kėlinyje, kai italai pirmavo 9 taškų skirtumu (36:45).

Likus žaisti apie 2 minutes ketvirtajame kėlinyje, Levi Randolpho dvitaškis su pražanga mažino deficitą iki 3 taškų (77:80). Visgi, kertiniu momentu tritaškį įsmeigė Alessandro Pajola (77:83).

Svečiai šaudė pro šalį, o susitikimo pabaigoje Isaia Cordinier pridėjo taiklų baudos metimą – 77:84.

