Tačiau jau dabar yra žinoma, kad prancūzas sulaukė ypatingai gerų pasiūlymų iš Saudo Arabijos.

„El Mundo“ jau rašė, kad K.Benzema buvo pasiūlyta keltis į Saudo Arabiją už 30 mln. eurų per sezoną. Be to, žaidėjas pats galėtų rinktis, kuriame klube žaistų.

„Real“ garbę K.Benzema gina nuo 2009-ųjų. Jis įmušė 336 įvarčius per 625 rungtynes, penkis kartus laimėjo Čempionų lygą, keturis kartus tapo Ispanijos čempionu.