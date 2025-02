Geriausias karjeros kovas prisiminęs Ortizas iš karto paminėjo Kavaliauską: „Jo smūgis mane kaip reikiant sukrėtė“

V.Ortizas prieš I.Madrimovą gins laikinąjį WBC antrojo pusvidutinio svorio kategorijos pasaulio čempiono diržą. Pagrindinis diržas priklauso kitam amerikiečiui Sebastianui Fundorai.

Prieš artėjantį renginį „Ring Magazine“ paprašė V.Ortizo prisiminti geriausias karjeros kovas. Amerikietis iš karto paminėjo kovą su Egidijumi Kavaliausku.

Vergil Ortiz Jr breaking down his best fights ahead of his return to the ring this weekend against Israil Madrimov…



🥊 Egidijus Kavaliauskas

🥊 Maurice Hooker

🥊 Michael McKinson

🥊 Antonio Orozco

🥊 Samuel Vargas

🥊 Fredrick Lawson pic.twitter.com/MO5c5JMjCh

