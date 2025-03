Broliai Tate‘ai Rumunijoje yra kaltinami prekyba žmonėmis ir nepilnamečių merginų išnaudojimu. Teigiama, kad nuo jų nukentėjo net 34 moterys.

2022 m. broliai buvo sulaikyti, jiems uždrausta išvykti iš šalies. Visgi, Rumunijos valdžia neseniai galiausiai leido broliams palikti šalį ir iškeliauti į JAV. Buvo spekuliuojama, kad prie tokio sprendimo prisidėjo JAV prezidentas Donaldas Trumpas.

Savo kaltę neigiantys broliai JAV buvo labai šiltai sutikti D.Trumpo rėmėjo UFC prezidento D.White‘o.

Dar penktadienį D.White‘as spaudė rankas broliams ir juos apkabino: „Sveiki atvykę į JAV, vaikinai“.

A.Tate‘as, kuris pats yra buvęs kikboksininkas, bei jo brolis šeštadienį pasirodė „UFC 313“ turnyre Las Vegase (JAV), kur UFC vadovai juos sutiko kaip herojus ir pasiūlė jiems geriausias vietas tarp žiūrovų.

Vienas iš brolių – Tristanas – vos prieš mėnesį gėdingai atsiliepė apie Lietuvą bei kitas Baltijos šalis, menkindamas jų valstybingumą, aiškindamas, kad šios valstybės iš tikro tėra „Rusijos kaimai“ ir kad Lietuva paskutinį kartą ką nors reiškė tada, kai ją „valdė Lenkija“. Tas T.Tate‘o įrašas peržiūrėtas net 1,5 mln. kartų.

Let’s call it like it is.



Lithuania, Latvia and Estonia are just Russian villages who had their own dialect (but pretty much all spoke russian) and are now pretending to be totally unique countries.



Cutting off russian power their energy bills have doubled in the last 48h.…