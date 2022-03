Garsus Argentinos regbininkas tapo kraupios žmogžudystės auka Paryžiuje

„L‘Equipe“ teigimu, ankstyvą šeštadienio rytą vietos laiku bare kilo konfliktas. F. M. Aramburu su bičiuliu susikivirčijo su kita baro lankytojų grupuote. Konfliktas tęsėsi ir prie išėjimo iš baro, kur abi grupuotes galiausiai išskyrė apsaugos darbuotojai.

Jau atrodė, kad konfliktas yra numalšintas, tačiau vienos iš grupuočių nariai netrukus vėl pasirodė netoli baro. Šį kartą jie sėdėjo automobilyje, iš kurio apšaudė F.M.Aramburu. Teigiama, kad bent 2 šūviai pataikė į regbininką ir buvo mirtini.

Former Argentina international Federico Martin Aramburu, 42, was reportedly shot dead in Paris earlier today.