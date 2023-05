Galvą prieš sirgalius nulenkęs Žibėnas: „Kiekvienas žaidėjas atidavė visą save“

Serijoje iki trijų pergalių vilniečiai pirmauja jau 2–0.

Po rungtynių „Ryto“ strategas Giedrius Žibėnas akcentavo komandinį žaidimą bei pagerėjusią gynybą antroje rungtynių pusėje.

„Skysta pradžia, žaidėme po vieną, ypatingai gynyboje. Apie puolimą nesinori šnekėti, nes užpuolame, bet gynyboje buvome labai skysti. Davėme daug pasitikėjimo Jonavai, bet antroje rungtynių pusėje perlaužėme rungtynes per gynybą. Tai tikrai yra komandinė pergalė, žaidėjai įdėjo daug energijos ir išeikvojo daug jėgų.

Kiekvienas žaidėjas atidavė visą save ir nors kažkas gal nesigavo, bet jeigu laimime – valio. Rungtynių eigoje buvo momentas, kai Jonava nulūžo per ištvermę, todėl stengėmės laikyti tempą ir kai parodėme kantrybę bei susitelkimą – laimėjome rungtynes. Tą padarėme kartu, o ne kažkas vienas gynėsi. Svarbi pergalė, labai džiaugiamės ir didžiuojamės“, – sakė G. Žibėnas.

Ką galite pasakyti apie komandos puolimą?

Įmetėme daugiau taškų nei varžovai, o tokioje sezono stadijoje tai svarbiausia. Kažkur norisi daugiau kokybės, bet čia yra pusfinalis. Matome su kokia energija žaidžia varžovai, tikrai nesitikime užmėtyti kepurėmis.

Puolime Jonava nusiėmė 17 kamuolių, o jūs tik 9. Nesureikšminate to ar esate nepatenkintas?

Sureikšminu, norisi tai kontroliuoti, bet tai jiems buvo „gyvenk arba mirk“ rungtynės. Jie viską dėjo ant stalo ką turėjo, ėjo per negaliu, lipo per galvas. Mes naiviai tikėjomės, kad nueisime tik puolimu, bet tikiuosi, kad tai buvo lūžio rungtynės, kai žaidėjai suprato, jog kažką pasiekti galime per juodą darbą kartu.

Jonava pataikė 3 tritaškius iš 28. Ar buvote susitarę kažkur rizikuoti?

Jonavoje tokių nėra. Na, yra vienas žaidėjas, bet nesakysiu jo pavardės. Šiaip stengėmės sąžiningai gintis, bet Jonava gerai judina kamuolį ir suranda laisvus metimus. Pataikymo procentas yra toks, koks yra.

Trečio kėlinio atkarpa gynyboje buvo kertinė, kai nepraleidote 5 minutes taškų. Kaip pavyko taip sustabdyti varžovų puolimą?

Žinome rungtynių kainą. Per pertrauką didelių pakeitimų nedarėme, tiesiog supratome, kokiu fokusu reikia išeiti į aikštelę ir kokiu intensyvumu spausti kamuolį. Supratome, kokius žaidėjus reikia spausti per visą aikštelę, kuriuos – per pusę aikštelės. Žinome, kas yra jų geriausi kūrėjai, o mūsų žaidėjai kantriai įvykdė užduotis ir padarėme tą spurtą. Pabrėšiu, kad tai padarėme kaip komanda ir tą padarėme per gynybą.

Ar dvi pergalės gali užliūliuoti žaidėjus?

Rungtynių pradžioje buvo ženklas, kad labai pavojinga prieš Jonavą užsiliūliuoti. Trečiose rungtynėse galime viską užbaigti, bet tokios rungtynės yra pačios pavojingiausios, nes bus daug rizikos, bus daug provokacijų, kontakto. Galbūt bus daug kietų pražangų, reikia ruošti kūnus ir padaryti mažus pakeitimus bei būti pasiruošus Jonavos šturmui.

„Ryto“ fanai šiandien darė įspūdį. Ar taip visada būna išvykose?

Sakyčiau, kad visada, tik jų skaičius skiriasi. Nebuvo tokių išvykų, kad važiuotume be organizuotų fanų, visą laiką būna bent jau vienas autobusas ir tai yra kažkas, kuo didžiuojamės. Jų atmosfera, kuri yra sukuriama kiekvienose rungtynėse, nepaisant kas mūsų varžovas, yra kažkas, dėl ko negali žaisti 80 ar 90 proc. pajėgumo. Fanų energija ateina iki mūsų ir lenkiu galvą prieš juos bei tikiuosi dar ir dar daugiau jų išvykose.